Sony Bend: Days-Gone-Macher „kocht“ weiterhin an neuer Marke

Ein neues "Days Gone" wird es nicht geben. Stattdessen möchte Sony Bend eine weitere Marke etablieren.

Sonys Bend Studio machte sich vor allem mit „Days Gone“ einen Namen. Auch wenn der Freakers-Titel bis zum Geschäftsjahr 2020 7,3 Millionen Mal verkauft wurde, bekam eine Fortsetzung kein grünes Licht.

Seit der Veröffentlichung von „Days Gone“ im Frühjahr 2019 wurde von Sony Bend kein vollständiges neues Spiel mehr auf den Markt gebracht. Stattdessen arbeitet das Entwicklerteam an einer neuen Marke, zu der bisher recht wenig bekannt ist.

Kurzes Statement von Sony Bend

Im neuen Jahr gibt es immerhin ein Lebenszeichen. Auf die Frage eines Fans, wie das Projekt vorankommt, sorgte Sony Bend für eine Antwort, die ziemlich knapp ausfiel.

„Wir kochen“, verrät das Studio. Das ist nicht viel, aber ein positives Zeichen dafür, dass die Dinge voranschreiten.

We cooking — Bend Studio (@BendStudio) January 2, 2024

Zur neuen Marke von Sony Bend ist bekannt, dass sie auf den Open-World-Systemen von „Days Gone“ basiert. Der Titel schickt Spieler in eine neue Welt, auf deren Gestaltung das Team „extrem gespannt“ war. Zusätzlich wird die neue Marke einen Multiplayer-Modus beinhalten.

In einem 2022 auf dem PlayStation Blog veröffentlichten Beitrag erklärte das Studio: „Wir arbeiten derzeit an einer neuen IP, die einen Mehrspielermodus beinhaltet und auf den Open-World-Systemen von Days Gone aufbaut, aber eine völlig neue Welt bietet, die wir mit großer Freude für euch erschaffen werden.“

Bend Studio plant, das Spiel zu enthüllen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist – möglicherweise im Verlauf des Jahres 2024.

Im Mai 2023 beging Sony Bend das dreißigjährige Jubiläum und gab in einer knappen Mitteilung bekannt: „Unser Studio wurde 1993 gegründet und entwickelt sich seither mit Leidenschaft und Innovation weiter. Wir danken euch für eure Unterstützung in 30 Jahren mit Spielen von Syphon Filter bis Days Gone.“

Ebenfalls hieß es zu diesem Zeitpunkt, dass man es kaum erwarten könne, den Spielern zu zeigen, „was als Nächstes kommt“.

Weitere Meldungen zu Bend Studio.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren