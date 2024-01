DE-Charts: Ein Wechsel an der Spitze – Das sind die meistverkauften Spiele im Dezember 2023

Genau wie in anderen Ländern gehörten Videospiele auch in Deutschland zu den gefragtesten Geschenken zu Weihnachten. Welche Spiele im Weihnachtsgeschäft 2023 besonders erfolgreich waren, verraten die von Game veröffentlichten Software-Charts aus dem Dezember.

Wie sich den Charts entnehmen lässt, machte sich die deutsche Liebe zum Fußballsport auch unter dem Weihnachtsbaum bemerkbar. Nach dem zweiten Platz im November 2023 sicherte sich die Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“ im letzten Monat nämlich ein weiteres Mal die Spitzenposition der Charts.

Dabei verdrängte der erfolgreiche Kick den Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ auf den zweiten Platz. Abgerundet werden die Top 3 von „Hogwarts Legacy“.

Das magische Open-World-Abenteuer belegte im Dezember 2023 wie im Vormonat den dritten Rang.

Ein Neueinsteiger findet den Weg in die Charts

Der erste und einzige Neueinsteiger stieg auf dem vierten Platz in die monatlichen Software-Charts ein. Die Rede ist von Ubisofts „Avatar: Frontiers of Pandora“. Mit der „Just Dance: 2024 Edition“ auf dem 16. Platz gelang Ubisoft zudem ein Wiedereinstieg in die Charts.

Ansonsten solltet ihr in den Top 20 aus dem Dezember 2023 keine großen Überraschungen erwarten. Stattdessen dominieren diverse alte Bekannte der letzten Monate die Charts. Darunter Nintendos Plattformer „Super Mario Bros. Wonder“, „Red Dead Redemption 2“, der PS5-exklusive Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“, der Funracer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ oder „Assassin’s Creed: Mirage“.

Spannender dürfte es im Januar werden. In diesem stehen mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ und dem PS5-Remaster von „The Last of Us: Part 2“ nämlich die ersten Highlights des neuen Jahres an.

„Die game Charts enthalten plattformübergreifend die am häufigsten im jeweiligen Monat in Deutschland auf Datenträgern und als Download verkauften Spiele für PCs und Spielekonsolen. Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD) erhoben. Einer Plattform, die von der VGE (Video Games Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen“, führt Game zur Erhebung der monatlichen Software-Charts aus.

Anbei eine Übersicht über die 20 meistverkauften Spiele im Dezember 2023.

