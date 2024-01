Tekken 8: Immersion Trailer und Live-Action-Video stimmen auf Release ein

Das Marketing für „Tekken 8“ ist in vollem Gange: Nachdem vor kurzem das Intro und der erste DLC-Charakter vorgestellt wurde, sind jetzt gleich zwei neue Trailer verfügbar.

Die PS5-Funktionen im Einsatz

Einer davon richtet sich speziell an die PS5-Besitzer. Ihr seht hier, wie die Funktionen der Sony-Konsole im Kampfspiel Verwendung finden.

Auf der PlayStation bekommen die Spieler eine 4K-Auflösung und knackige 60 FPS geboten. Nie waren die Kombinationen der Charaktere schöner anzusehen. Die blitzschnellen Ladezeiten werden ebenfalls erwähnt.

Die dynamischen Battle-Stages, auf denen ihr gegeneinander antretet, erwachen dank des 3D-Audios zum Leben. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt die entsprechende Ausstattung. Abschließend weist der Publisher nochmals auf die Preorder-Boni hin: jeweils ein Avatar-Skin von Mokujin und Tetsujin.

Als Zweites haben wir einen Live-Action-Trailer. Damit möchte Bandai Namco auf den bevorstehenden Release aufmerksam machen. Wie ihr wisst erscheint das Prügelspiel am 26. Januar für PS5, Xbox Series X/S und PC. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.

An Umfang scheint es im achten Hauptableger nicht zu mangeln: Dank einem höheren Budget fällt der Story-Modus so umfangreich aus wie nie zuvor. Jeder einzelne Charakter hat seine eigene „Was wäre wenn“-Episode. Der neu eingeführte Arcade-Modus sollte euch ebenfalls eine ganze Weile beschäftigen.

Eine weitere coole Neuerung sind die Super Ghost Battles, wo ihr gegen euren KI-Geist antretet. Er lernt ständig dazu, weshalb ihr mit ihm hervorragend trainieren könnt. Möchtet ihr eure Kämpfe analysieren, habt ihr außerdem die Gelegenheit, sie euch nochmal anzuschauen.

Darüber hinaus gibt’s noch die Multiplayer-Komponente, in der ihr euch mit echten Spielern messen dürft. Für Abwechslung sorgt wiederum der altbekannte Modus Tekken Ball.

32 Kämpfer stehen in „Tekken 8“ zur Auswahl – so viele wie nie zuvor. Mit ihnen stürzt ihr euch in wuchtige Kämpfe, die wegen des neue Heat-Systems intensiv wie nie zuvor sind.

