Tekken 8: Beliebter Charakter kehrt in Form eines DLCs zurück – Intro steht zur Ansicht bereit

Kurz vor dem Release stimmt uns Bandai Namco Entertainment mit dem Intro von "Tekken 8" auf den in Kürze erscheinenden Fighting-Titel ein. Zudem wurde bekannt gegeben, dass ein Fan-Favorit in Form eines DLCs zurückkehren wird.

Mit dem Ende des Monats erscheinenden „Tekken 8“ geht die beliebte Fighting-Titel-Serie aus dem Hause Bandai Namco Entertainment in Kürze in ihre nächste Runde.

Passend zum nahenden Release stellten die Entwickler die Opening-Sequenz zu „Tekken 8“ zur Ansicht bereit, das ausgewählte Charaktere in Aktion zeigt. Ergänzend zur Veröffentlichung des Intros enthüllte Bandai Namco Entertainment den ersten DLC-Charakter, auf den sich die Community freuen darf.

Die Rede ist vom brasilianischen Capoeira-Spezialisten Eddy Gordo. Eddy Gordo feierte sein Debüt in „Tekken 3“ aus dem Jahr 1997 und wird im Frühjahr den Weg in „Tekken 8“ finden.

Die anderen drei DLC-Charaktere der ersten Season folgen im Sommer, Herbst und Winter.

Kostenlose Demo weiterhin verfügbar

Wer vor dem Kauf des Fighting-Titels zunächst Probe spielen und sich ein eigenes Bild machen möchte, findet im PlayStation Store eine kostenlose Demo zu „Tekken 8“. Die Anspielversion bietet mit Jin Kazama, Kazuya Mishima, Paul Phoenix und Nina Williams vier spielbare Charaktere. Mit diesen dürft ihr einen Blick auf die Anfänge des Story-Modus und sowie den Modus Arcade Quest werfen.

Wie Game Director Katsuhiro Harada kürzlich bestätigte, fiel das Community-Feedback zu „Tekken 8“ sehr positiv aus und sorgte seit dem Release der Demo für kontinuierlich steigende Vorbestellerzahlen.

Im gleichen Statement versicherte uns Harada, dass die in der Demo vorhandenen Fehler in der Vollversion von „Tekken 8“ behoben sein werden.

„Die Demo zu Tekken 8, die ab sofort verfügbar ist, hat sehr positive Rückmeldungen erhalten. Die Vorbestellungen nehmen stetig zu. Vielen Dank an euch alle für eure Unterstützung. Wir werden die in der Demo-Version gefundenen Probleme in der vollständigen Produktversion beheben. Wartet also auf den Release“, so Harada.

„Tekken 8“ erscheint am Freitag, den 26. Januar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. In den letzten Wochen enthüllten die Entwickler die diversen Charaktere, die im neuesten Ableger mit von der Partie sind.

Die entsprechenden Trailer und weitere Details zu den Charakteren findet ihr in unserer Themen-Übersicht zu „Tekken 8“.

