WWE 2K24: Offiziell angekündigt und Termin der Enthüllung bestätigt

Nachdem im Dezember eine Alterseinstufung die laufenden Arbeiten an "WWE 2K24" bestätigte, wurde der neue Ableger in dieser Woche auch offiziell angekündigt. Die offizielle Enthüllung erfolgt in wenigen Tagen.

In den vergangenen Monaten entpuppte sich das Rating-Board in Brasilien gerne einmal als Spielverderber und bestätigte kommende Titel vor der offiziellen Ankündigung.

So auch im Fall von „WWE 2K24“, das in Brasilien Anfang Dezember mit einer Alterseinstufung versehen wurde. In der Zwischenzeit machte 2K Sports die Entwicklung von „WWE 2K24“ offiziell und kündigte den neuesten Ableger der Wrestling-Serie an. Konkrete Details nannte der Publisher allerdings noch nicht und verwies stattdessen auf die nahende Enthüllung des Titels.

Diese wird am kommenden Montag, den 22. Januar 2024 erfolgen. Mit weiteren Tweets, die im Zuge der Ankündigung veröffentlicht wurden, befeuerte 2K Sports zudem die Spekulationen um die Athleten, die auf dem Cover von „WWE 2K24“ zu sehen sind.

In Frage kommen hier unter anderem Xavier Woods, Seth Rollins, Bianca Belair oder Becky Lynch.

Reihe blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück

Nach dem Wechsel von Yuke’s, dem ursprünglichen Team hinter den WWE-Titeln, zu Visual Concepts machte die „WWE 2K“-Reihe eine durchwachsene Entwicklung durch. Vor allem „WWE 2K20“ hatte seinerzeit mit zahlreichen Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen, die im Fall der PS4-Fassung zu einem Metascore von vernichtenden 43 Punkten führten.

Die Verantwortlichen von 2K Sports beziehungsweise 2K Games zogen aus dem Debakel entsprechende Lehren und entschlossen sich dazu, der Reihe eine einjährige kreative Pause zu gönnen. Dies versetzte die Entwickler von Visual Concepts in die Lage, die Reihe neu aufzustellen und kontinuierlich zu verbessern.

Mit „WWE 2K23“ gelang es Visual Concepts beispielsweise, einen Titel abzuliefern, der mit der PS5-Version einen Metascore von 82 Punkten erzielte. Gute Vorzeichen also, dass mit dem frisch angekündigten „WWE 2K24“ der nächste Schritt hin zur alten Stärke der Reihe unternommen wird.

Der Alterseinstufung aus Brasilien zufolge erscheint „WWE 2K24“ für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Alle enthüllten Details zum diesjährigen Ableger der Reihe findet ihr am Montag natürlich auch bei uns auf PLAY3.de.

