GTA 5: Rockstar-Editor und Videoprojekte werden auf PS4 und Xbox One entfernt

Rockstar Games bereitet sich auf den großen Launch von „GTA 6“ vor. Zwar erfolgt die Veröffentlichung erst im kommenden Jahr für PS5 und Xbox Series X/S. Allerdings beginnt der Entwickler bereits mit einer großen Reinigungsaktion.

Auf der Rockstar-Supportseite weist das Studio darauf hin, dass der Rockstar-Editor ab dem 20. Februar 2024 nicht mehr für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen wird. Das gilt sowohl für „GTA 5“ als auch den Online-Part des Blockbusters.

Begründet wird die Maßnahme wie folgt: „Diese Änderung ist notwendig, damit wir die laufenden Updates für diese Spiele auf beiden Plattformen unterstützen können.“

Clips der Spieler verschwinden

Mit dem Wegfall des Editors ist die Säuberungsaktion nicht beendet: Rockstar weist darauf hin, dass sämtliche Videos und Projekte, die mit dem Rockstar-Editor erstellt wurden, zusammen mit dem Modus gelöscht werden. Spieler müssen demnach bis zum 20. Februar 2024 alles exportieren, was sie behalten möchten.

„GTA 5”-Spieler sind in der Lage, ihre Projekte direkt von der PlayStation 4 oder Xbox One auf YouTube hochzuladen. Dafür ist es notwendig, das Rockstar Games-Konto mit dem entsprechenden YouTube-Konto zu verknüpfen.

Folgende Schritte sind dafür erforderlich:

Rockstar-Editor öffnen

Videogalerie wählen

Projekt auswählen, das exportiert werden soll

Hochladen auf YouTube wählen Wenn noch kein YouTube-Konto mit dem Rockstar Games-Konto verknüpft ist, muss die angebotene Einrichtung der Verknüpfung gewählt werden Den Anweisungen folgen, um das YouTube-Konto mit dem Rockstar Games-Konto zu verknüpfen Nach der Verknüpfung der Konten zum Spiel zurückgehen.

Nachdem die Richtlinien zur gemeinsamen Nutzung akzeptiert wurden, kann das Hochladen beginnen

Videotitel, Videobeschreibung und Tagging usw. ausfüllen

Der Rockstar-Editor gibt Spielern von „Grand Theft Auto 5“ und „GTA Online“ die Möglichkeit, während ihrer Gameplay-Sessions allerlei Szenen aufzunehmen. Diese Aufnahmen können verwendet werden, um Videoclips zu erstellen, zu bearbeiten und zu teilen.

Die PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Versionen des Rockstar-Editors bleiben weiterhin wie gewohnt verfügbar. Aber auch für diese Plattformen dürfte früher oder später eine vergleichbare Ankündigung erfolgen.

Denn 2025 kommt „GTA 6“ auf den Markt. Damit droht zwar nicht die sofortige Einstellung des „GTA 5”-Supports. Doch die Bemühungen werden sich zunehmend auf den neuen Teil verlagern, der Spieler über Jahre hinweg beschäftigen wird.

Veröffentlicht wurde „GTA 5“ im Jahr 2013 für die damals aktuellen Konsolen PS3 und Xbox 360. Es folgten Versionen für PC, PS4 und Xbox One. Seit März 2022 ist der Rockstar-Hit in einer eigenständigen Version auf PS5 und Xbox Series X/S verfügbar. Es wäre nicht die größte Überraschung, wenn zumindest das Hauptspiel noch einmal als Remaster auf PS6 und Co landen würde.

