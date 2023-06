PS6 & Next Xbox: Nächste Konsolengeneration startet nicht vor 2028 – Bericht

In diesen Stunden findet die Anhörung im Rechtsstreit zwischen Microsoft und der United States Federal Trade Commission, kurz FTC, statt, der sich um die immer noch in der Schwebe hängende Akquisition des Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmens Activision Blizzard dreht.

Microsoft gibt Zukunftsprognose ab

Im Rahmen dessen wurden Dokumente offengelegt, die bescheinigen, dass Microsoft für 2028 mit dem Start der nächsten Konsolengeneration rechnet. Dementsprechend werden voraussichtlich die PlayStation 6 und die Next Xbox noch einige Jahre auf sich warten lassen. Auch Sony hatte im letzten Jahr durchblicken lassen, dass es mindestens bis 2027 dauern wird, bis die aktuellen Konsolen abgelöst werden.

Die Microsoft-Aussage steht im Zusammenhang mit der PlayStation-Unterstützung durch die „Call of Duty“-Reihe, die in den letzten Monaten den großen Stein des Anstoßes darstellte und stets für unterschiedliche Meinungen der betroffenen Parteien sorgte.

In dem Microsoft-Statement heißt es: „Diese Laufzeit würde in jedem Fall über den erwarteten Start der nächsten Konsolengeneration (2028) hinausgehen. Somit wird Call of Duty auf den Nachfolgekonsolen von PlayStation veröffentlicht, sollte eine solche während der Laufzeit des Abkommens erscheinen. Die Vereinbarung würde auch sicherstellen, dass Call of Duty-Konsolenspiele auf der PlayStation auf Augenhöhe mit der Xbox angeboten werden.“

Dahingegen hatte Sony in der Vergangenheit behauptet, dass die Shooter-Marke nur noch bis 2027 auf PlayStation-Konsolen erscheinen und dass der Zugang zu „Call of Duty“ und anderen Activision-Titeln verloren gehen würde, bis Sony Interactive Entertainment die nächste Konsolengeneration einläuten würde.

Somit scheint der Zeitraum für die PlayStation 6 und die Next Xbox mehr oder minder von beiden Seiten abgesteckt worden zu sein. Sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X/S sind seit November 2020 erhältlich und mussten die ersten zwei Jahre unter massiven Lieferschwierigkeiten leiden, die durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufen wurden und die Verkaufszahlen massiv dämpften. Doch seit einigen Monaten sind beide Konsolen auch im stationären Handel verfügbar.

Weitere Meldungen zum Thema:

Ob bis zum Start der nächsten Generation noch Mid-Generation-Upgrades der aktuellen Konsolen erscheinen werden, wird ebenfalls abzuwarten bleiben. Sobald diesbezüglich weitere Informationen ans Tageslicht kommen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu Next Xbox, PS6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren