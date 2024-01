F-Zero 99: Private Lobbies im neuen Update

Im September 2023 veröffentlichte Nintendo mit „F-Zero 99“ eine Battle Royale-Variante des klassischen Sci-fi-Rennspiels. Alle Abonnenten von Nintendo Switch Online können seitdem das Rennspiel ohne Zusatzkosten genießen. Inzwischen haben die Entwickler ein neues Update zum Download bereitgestellt.

Neue Funktionen und Strecken

Das neue Update bringt unter anderem die privaten Lobbies ins Spiel. Darüber hinaus wurde laut Nintendo eine nicht näher genannte Anzahl an sogenannten „geheimen Strecken“ hinzugefügt, die gelegentlich in „F-Zero 99“ auftauchen.

Ab sofort kann man in jeglichem Spielmodus eine private Lobby eröffnen und diese mit einem vierstelligen Passcode vor ungebetenen Gästen schützen. Somit kann man in aller Ruhe mit Freunden spielen. Allerdings werden die privaten Rennen keineswegs in den Ranglisten auftauchen, wobei man auch weniger Erfahrungspunkte sowie Ticketpunkte erhält.

Darüber hinaus haben die Entwickler das maximale Skilllevel von 99 auf 399 sowie das Skill-Rating von S20 auf S50 angehoben.

Bei „F-Zero 99“ handelt es sich um eine Neuauflage des Super Nintendo-Klassikers, die einen Online-Modus spendiert bekam. Gegen 98 Spieler aus aller Welt setzt man sich in Hochgeschwindigkeit zur Wehr und versucht sich den ersten Platz zu sichern. Dabei sollte man auch stets darauf achten, dass Kollisionen einen entsprechenden Schaden hinterlassen und die Renngleiter auch explodieren können, wenn sie zu viel einstecken mussten.

Es stehen vier verschiedene Gleiter zur Verfügung, die allesamt eine unterschiedliche Handhabung bieten. Somit sollte man schauen, welcher Gleiter am besten zu einem passt. Mit abgeschlossenen Rennen und Zielen kann man wiederum auch einige Gestaltungsmöglichkeiten freischalten, um sowohl den Gleiter als auch die Pilotenkarte den eigenen Wünschen anzupassen. Auf 15 verschiedenen Strecken kann man die eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Damit ihr nochmal einen Eindruck von „F-Zero 99“ erhaltet, haben wir euch den ursprünglichen Ankündigungstrailer noch einmal eingebunden.

