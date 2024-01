Snowrunner – Season 12: Public Energy-DLC mit Termin und Details angekündigt

Mittlerweile befindet sich die beliebte Offroad-Simulation „Snowrunner“ in ihrer zwölften Season und wird weiter fleißig mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie die Entwickler von Saber Interactive und der Publisher Focus Entertainment bekannt gaben, erscheint noch in diesem Monat der nächste DLC zu „Snowrunner“. Dieser trägt den Namen „Public Energy“ und wird am 31. Januar 2024 für alle Plattformen veröffentlicht. Besitzer des dritten Season-Pass oder der 3-Year Anniversary Edition von „Snowrunner“ können den DLC ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

In „Public Energy“ führt der Weg der Spielerinnen und Spieler nach North Carolina. Hier stehen sie vor der Aufgabe, den Bau eines Atomkraftwerks zu unterstützen, in dem sie mit ihren Lastwagen die benötigte Fracht und Ausrüstung liefern.

Abseits dieser Aufgabe ist es möglich, Landwirten unter die Arme zu greifen oder den örtlichen Umweltschutzbehörden zu helfen.

Diese Inhalte warten im neuen DLC

Den Ausflug nach North Carolina versüßen uns die Entwickler von Saber Interactive unter anderem mit zwei neuen Fahrzeugen. Hierbei haben wir es mit dem MTB 8106 Rock Grinder auf der einen und dem FEMM 37-AT auf der anderen Seite zu tun. Dank ihrer Leistung und ihrer Vielseitigkeit stellen die beiden Neuzugänge eine wertvolle Ergänzung dar.

„Der MTB 8106 ist ein beeindruckender Aufklärungswagen. Dank seiner fantastischen Bodenfreiheit und seines aufrüstbaren Motors, der ihm eine überlegene Kraftstoffeffizienz verleiht. Perfekt, um Aufklärungsanhänger mühelos zu ziehen.“

„Für die anspruchsvollsten Aufgaben ist der FEMM 37-AT ein imposanter Schwerlastwagen, der jedes Gelände bewältigen kann und alle Fracht ohne Einschränkungen liefert“, heißt es zu den neuen Fahrzeugen.

Ebenfalls geboten werden vier neue Maps und allerlei frische Aktivitäten.

„Snowrunner“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich. Aktuell arbeitet Saber Interactive zudem an einem neuen Ableger der Reihe: „Expeditions: A MudRunner Game“.

„Expeditions: A MudRunner Game“ erscheint am 5. März 2024 und zeigte sich in dieser Woche in einem neuen Trailer. Das besagte Video lieferte uns einen Überblick über das, was die neue Offroad-Simulation aus dem Hause Saber Interactive spielerisch bietet.

