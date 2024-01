Japan-Charts: Zumindest für eine Woche – Sony hat Nintendo vom Thron gestoßen

Ausnahmsweise mal nicht Nintendo! Zwischen dem 15. und 21. Januar hat Sony Interactive Entertainment sowohl die Software- als auch die Hardware-Charts dominiert. Darüber berichtete kürzlich die Famitsu.

Widmen wir uns zuerst den Videospielen: Hier führt „Marvel’s Spider-Man 2“ die Charts mit Abstand an. Über 30.000 Mal hat sich Insomniacs Superhelden-Abenteuer verkauft. Dahinter folgt mit rund 17.000 Verkäufen ein Spiel mit ungewöhnlich langem Namen. Es nennt sich „Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!“

Generell sind abgesehen vom Spidey-Titel nur Switch-Spiele in der Top 10 zu sehen. Erst auf Platz 13 kommt das kürzlich veröffentlichte „The Last of Us Part II Remastered“, das etwas über 4.000 Abnehmer fand. Somit sind in der Top 30 zwei PlayStation-Spiele vertreten, demgegenüber stehen 28 Switch-Titel.

Software-Charts

Platz Spiel Verkäufe 1. Marvel’s Spider-Man 2 30.220 2. Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! 16.733 3. Super Mario Bros. Wonder 16.654 4. Another Code: Recollection (Neu) 15.741 5. Mario Kart 8 Deluxe 8.267 6. Animal Crossing: New Horizons 5.790 7. Minecraft 5.788 8. Pokémon Karmesin / Purpur 5.670 9. Dragon Quest Monsters: The Dark Prince 5.581 10 Pikmin 4 5.438

Bei den Konsolen liegt die PlayStation 5 auf Platz eins. Knapp 46.000 Japaner haben sich in der genannten Woche für die Sony-Konsole entschieden. Die Switch OLED hingegen wurde „nur“ etwa 31.000 Mal ausgeliefert. Direkt dahinter folgt auch schon die Digital Edition der PS5 – mit 12.000 verkauften Einheiten. Beide Modelle zusammen können 57.903 Verkäufe vorweisen, die drei Switch-Konsolen 43.692 Verkäufe.

Wie sieht’s bei Xbox aus? Zusammengerechnet kommen die beiden Series-Modelle auf 1.888 Verkäufe. Doch schaut jetzt selbst.

Hardware-Charts

Platz Konsole Verkäufe 1. PlayStation 5 mit Laufwerk 45.971 2. Nintendo Switch OLED 30.942 3. PlayStation 5 ohne Laufwerk 11.932 4. Nintendo Switch Lite 8.505 5. Nintendo Switch 4.245 6. Xbox Series X 1.428 7. PlayStation 4 620 8. Xbox Series S 460 9. Nintendo New 2DS (LL) 16

