Dragon Ball Sparking! Zero: Son-Goku und Vegeta prallen im neuen Rivals Trailer aufeinander

Bandai Namco und Spike Chunsoft heizen die Vorfreude der Fans auf "Dragon Ball: Sparking! Zero" mit dem neuen Rivals Trailer weiter an. Darin treffen die zwei ewigen Rivalen Son-Goku und Vegeta in bildgewaltigen Kämpfen aufeinander.

Am vergangenen Wochenende fand das „Dragon Ball Games Battle Hour“-Event in Los Angeles statt, in dessen Verlauf die Teilnehmer ihre Fähigkeiten in verschiedenen Videospielen testen konnten. Darüber hinaus veröffentlichte Bandai Namco Entertainment ebenfalls einen neuen Trailer zum von vielen Fans des Anime-Hits heiß erwarteten neuen Prügelspiel „Dragon Ball: Sparking! Zero“. Im krachenden Video treffen Son-Goku und Vegeta aufeinander.

Genauer sind die beiden ewigen Rivalen in unterschiedlichen Kämpfen sowie diversen bekannten Verwandlungen zu sehen, etwa als Super-Saiyajin oder auch als Super-Saiyajin Gott. Den neuen Rivals Trailer könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Ein Saiyajin hat keine Grenzen

Das Video zeigt uns in etwas mehr als zwei Minuten im Schnelldurchlauf verschiedene legendäre Kämpfe zwischen Son-Goku und Vegeta. Hierzu zählen etwa ihr erstes Duell während der Saiyajin-Saga und ihr Rückkampf im Rahmen der Boo-Saga. Während ihrer „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Duelle steigern sie ihre Kräfte immer weiter und legen dank der genutzten Unreal Engine 5 auch Teile der Umgebung mit ihren mächtigen Attacken in Schutt und Asche.

Darüber hinaus scheint der neue Rivals Trailer noch ein weiteres interessantes Detail zu enthüllen: Den Umfang der Charakterauswahl. Wie es aussieht, dürfen sich „Dragon Ball“-Fans insgesamt auf 164 Spielfiguren freuen. Hierzu zählen natürlich Fanlieblinge wie C17, Future Trunks (Z und Super) sowie Piccolo. Satte 24 Slots scheinen übrigens allein Son-Goku und Vegeta mit ihren zahlreichen Formen und Transformationen zu belegen.

Bereits seit fünf Jahren arbeiten Bandai Namco Entertainment und Entwicklerstudio Spike Chunsoft („One Piece: Burning Blood“) am Anime-Prügelspiel „Dragon Ball: Sparking! Zero“, mit dem die beliebte „Budokai Tenkaichi“-Reihe ihr großes Comeback feiern wird. Produzent Jun Furutani erklärte schon 2023, nun sei ein guter Zeitpunkt für eine Rückkehr der Spieleserie, da die Macher jetzt „ein weiterentwickeltes Dragon Ball Z-Spielerlebnis“ bieten könnten.

All jene Fans, die mit „Dragon Ball: Sparking! Zero“ womöglich zum ersten Mal in Berührung mit der Reihe kommen sollten, möchte Furutani übrigens beruhigen: Das „Zero“ im Titel soll verdeutlichen, dass sowohl langjährige Fans als auch Neulinge ihren Spaß mit dem kommenden Anime-Prügler haben können.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein Release-Termin ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

