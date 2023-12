Dragon Ball Sparking! Zero: Producer spricht über Comeback der Budokai Tenkaichi-Reihe

Dragon Ball Sparking! Zero:

Derzeit wird eifrig am Anime-Prügelspiel "Dragon Ball: Sparking! Zero" gearbeitet. Damit soll die beliebte "Budokai Tenkaichi"-Reihe ihr Comeback feiern und der Producer verriet nun, warum die Zeit dafür jetzt perfekt ist.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" befindet sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung.

In Form von „Dragon Ball: Sparking! Zero“ hat Bandai Namco während der Game Awards 2023 offiziell den neuesten Teil der „Budokai Tenkaichi“-Reihe angekündigt. Satte 16 Jahre nach dem Release des letzten Ablegers der Anime-Prügelspielserie dürfen sich Fans von Son-Goku, Vegeta & Co. also auf einen neuen Teil freuen. Grund genug für die Kollegen von IGN, die sieben Dragon Balls zu sammeln und einen der Macher des Games für ein Interview herbeizuwünschen.

Genauer hatten sie nach der Ankündigung des Fighting-Games die Gelegenheit, mit Jun Furutani zu sprechen, dem Producer des Spiels. Im Interview ging dieser auf den Zeitpunkt für das nahende „Budokai Tenkaichi“-Comeback, die Entwicklungszeit des Spiels und die Zielsetzung des Teams von Spike Chunsoft („One Piece: Burning Blood“) ein.

Sparking! Zero ist seit fünf Jahren in Entwicklung

Obwohl in den vergangenen Jahren diverse „Dragon Ball“-Games veröffentlicht wurden, darunter etwa „Dragon Ball FighterZ“ sowie die zwei „Xenoverse“-Titel, sei laut Furutani nun ein guter Zeitpunkt für eine Rückkehr der beliebten Spieleserie. Nun könnten die Macher den Fans auf den aktuellen Konsolen „ein weiterentwickeltes Dragon Ball Z-Spielerlebnis“ bieten.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Bandai Namco Entertainment bei „Dragon Ball: Sparking! Zero“ auf die Unreal Engine 5. Hiermit sollen unter anderem viele kleine Details dargestellt werden können. So soll beispielsweise ein wenig Wind aufkommen, wenn Son-Goku sein Ki auflädt. Auch die Schäden an der Umgebung sollen einen Schritt nach vorne machen. Wenn ein Charakter etwa durch einen Felsen kracht, „geschieht dies in Echtzeit“.

Spielerisch habe sich das neueste „Budokai Tenkaichi“-Game derweil eine Scheibe bei „Dragon Ball FighterZ“ abgeschnitten. Furutani habe sich „davon inspirieren lassen, wie Spieler in der Esports-Szene von Dragon Ball FighterZ es genossen haben, ikonische Kämpfe aus dem Anime nachzuspielen“. In „Sparking! Zero“ sollen Prügelspiel-Fans eine vergleichbare Erfahrung machen können. Dennoch würde es auch Unterschiede geben.

Der „Sparking! Zero“-Producer ging anschließend auf die Zielsetzungen der jüngsten großen Konsolenspiele der Franchise ein: „FighterZ“ hatte den eSport im Blick. „Kakarot“ sollte es derweil den Spielern ermöglichen, die Geschichte der Anime-Vorlage richtig zu erleben. „Xenoverse“ verfolgte indes den Ansatz, Spieler und Spielerinnen in der Rolle ihres eigenen Avatar in die bekannte Welt eintauchen zu lassen.

Spike Chunsoft und Bandai Namco wollen mit „Dragon Ball: Sparking! Zero“ gewissermaßen neue Maßstäbe für die Franchise setzen und bisherige Grenzen verschieben. Der Fokus würde laut Jun Furutani darauf liegen, „wie sehr ein Spieler komplett in die Welt eintauchen kann und wie intensiv wir das [geschehen] lassen können.“ Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten die Macher mittlerweile bereits seit fünf Jahren am Anime-Prügelspiel.

Abschließend ging Furutani noch kurz auf den Namenszusatz „Zero“ ein. Dieser soll unterstreichen, dass uns mit dem kommenden Game ein guter Einstiegspunkt in die Spielereihe erwarten würde – sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger. Weitere Details ließ sich der Producer allerdings nicht entlocken, doch diese sollen in Zukunft noch folgen. Furutani versichert, dass sich Fans auf ein „robustes Spiel“ freuen dürfen.

Falls ihr euch wundern solltet, warum „Sparking! Zero“ als neuester Teil der „Budokai Tenkaichi“-Reihe bezeichnet wird: Letzteres ist der Name, unter dem die Fighting-Games bei uns im Westen veröffentlicht wurden. In Japan erschienen die bisherigen drei Ableger der Anime-Prügelspielserie mit den Titeln „Sparking!“, „Sparking! NEO“ und „Sparking! METEOR“.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein Release-Termin ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt.

