Visions of Mana: Day One-Release im Xbox Game Pass? Jetzt spricht auch Microsoft

Kürzlich tauchte auf der offiziellen Xbox-Website der Hinweis auf, dass das im Sommer erscheinende Rollenspiel "Visions of Mana" auch über den Xbox Game Pass angeboten wird. Was es mit dem Hinweis auf sich hat, verriet ein Sprecher von Microsoft auf Nachfrage.

Im Rahmen von Microsofts Developer Direct bestätigte Square Enix in diesem Monat, dass das malerische Rollenspiel „Visions of Mana“ auch für die Xbox Series X/S erscheint.

Ergänzend dazu tauchte auf der offiziellen Xbox-Website am Wochenende der Hinweis auf, dass „Visions of Mana“ den Weg in den Xbox Game Pass findet. Dies befeuerte die Gerüchte, dass es sich bei dem Fantasy-Abenteuer um einen Day One-Release für Microsofts Abo-Service handeln könnte.

Um diesbezüglich für Klarheit zu sorgen, hakten die Kollegen von Eurogamer kurzerhand bei Microsoft nach. Auf Nachfrage räumte ein Sprecher des Unternehmens ein, dass es sich bei dem Ganzen um einen simplen Fehler handelte. Derzeit verfolgen Microsoft und Square Enix demnach keine Pläne, „Visions of Mana“ im Xbox Game Pass anzubieten.

„Wir sind uns bewusst, dass Xbox.com einen Text enthielt, der darauf hinwies, dass Visions of Mana im Xbox Game Pass erscheint, und können bestätigen, dass es sich hierbei um einen Fehler handelte“, so Microsofts Sprecher.

„Während wir die Bibliothek ständig aktualisieren und nach neuen Möglichkeiten suchen, den Mitgliedern Mehrwert und Auswahl zu bieten, haben wir derzeit nicht vor, Visions of Mana in den Game Pass zu integrieren.“

Die Mana-Reihe kehrt endlich zurück

Square Enix kündigte „Visions of Mana“ im Dezember offiziell an und sprach dabei vom ersten vollwertigen Serienableger seit dem nur bedingt überzeugenden „Dawn of Mana“ aus dem Jahr 2006. In dem Rollenspiel übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Val.

Dieser wird von Square Enix als ein Seelenwächter beschrieben, der seine Freundin auf ihrer Pilgerreise zum Mana-Baum durch die Welt begleitet. Spielerisch orientiert sich „Visions of Mana“ an seinen diversen Vorgängern und bietet uns ein strategisches Kampfsystem sowie eine Spielwelt, in der große Areale auf ihre Erkundung warten.

Zudem wird uns ein abwechslungsreicher und stimmiger Soundtrack versprochen. Der Soundtrack setzt sich laut Square Enix aus mehr als 100 Stücken zusammen und passt sich dynamisch dem Geschehen auf dem Bildschirm an.

„Das Entwicklerteam hat hart daran gearbeitet, dass Visions of Mana der Serie, die die Spieler kennen und lieben, treu bleibt und gleichzeitig Fans und Neueinsteigern ein frisches, neues Erlebnis mit einer völlig neuen Geschichte, neuen Charakteren und neuen Spielmechaniken bietet“, kommentierte Producer Masaru Oyamada die von den Entwicklern verfolgten Ziele.

„Visions of Mana“ erscheint im Sommer 2024 für den PC, die PS4, die PS5 und die Xbox Series X/S.

