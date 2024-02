Trend setzt sich fort: Entlassungen bei den Machern von WWE und Lego 2K Drive

Die Entlassungswelle in der Branche fordert ein weiteres Opfer. Visual Concepts Austin musste Mitarbeiter entlassen, wie Betroffene in den sozialen Netzwerken berichten.

Nachdem das vergangene Jahr innerhalb der Videospielbranche von Entlassungen geprägt war, geht es in diesem Jahr ungebremst weiter. Dazu gehören ein größerer Stellenabbau bei Microsoft und Unity sowie vergleichbare Maßnahmen bei verschiedenen Publishern und Entwicklern.

Auch Visual Concepts, das Studio hinter „WWE 2K23“, „NBA 2K24“ und „Lego 2K Drive“, hat es offenbar getroffen. Berichten zufolge wurde von 2K Games eine noch unbekannte Anzahl von Entwicklern des Standorts Austin entlassen.

Viele Rückschläge, aber nichts dergleichen

Laut einem Bericht von Game Developer hat der frühere Art-Manager Brad Bowling die heutige Botschaft auf LinkedIn veröffentlicht und mitgeteilt, dass er und „eine Gruppe äußerst begabter Entwickler“ vom Unternehmen entlassen wurden.

„Ich hatte in den letzten Jahren eine großartige Zeit, in der ich mit einigen der besten Spieleentwickler der Branche zusammengearbeitet habe“, so Bowling. „In den letzten 23 Jahren, in denen ich Spiele entwickelt habe, habe ich einige Rückschläge erlebt, aber nichts dergleichen“.

Auch Sydney F, zuvor als Associate Software Engineer bei Visual Concepts beschäftigt, gab auf LinkedIn bekannt, dass er zusammen mit anderen Mitarbeitern entlassen wurde.

2K Games erwarb Visual Concepts Austin im Jahr 2021. Zuvor war das Studio unter dem Namen HookBang bekannt. Das Team hatte schon vor der Akquisition an “NBA 2K21” mitgewirkt und werkelte am Online-Spiel „PackRat“.

Sollten sich die Berichte bestätigen, wäre es die zweite Entlassungswelle bei Visual Concepts Austin. Im September des letzten Jahres waren Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, darunter Produktion, Design und QA, von einer solchen Maßnahme betroffen, wie Game Developer berichtet.

Entlassungswelle setzt sich fort

Visual Concepts Austin ist nur eines von vielen Studios, die in diesem Jahr von Stellenabbau betroffen sind. Riot Games, der Entwickler von “League of Legends”, gehört ebenfalls dazu. Im vergangenen Monat gab das Unternehmen bekannt, dass man 530 Mitarbeiter entlässt. Dies entspricht etwa elf Prozent der weltweiten Belegschaft.

Auch Black Forest Games, Behaviour Interactive und CI Games (der Publisher von “Lords of the Fallen”) haben in diesem Jahr Entlassungen angekündigt. Weitere Hintergründe sind in der folgenden Meldung zusammengefasst:

Im Januar traf es außerdem 1.900 Mitarbeiter aus Microsofts Xbox-Sparte. In der kommenden Woche möchten die Redmonder die neue Zukunftsvision enthüllen.

