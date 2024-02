Final Fantasy VII Rebirth: Release in Kürze – Steelbook Edition exklusiv bei Amazon vorbestellen

Mit „Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint Ende des Monats der zweite Akt des Remakes, der die Geschichte von Cloud und seinen Freunden fortsetzt.

Wie bei großen Triple-A-Produktionen üblich, erscheint auch „Final Fantasy VII: Rebirth“ in Form diverser Sonderausgaben. Wer sich den zweiten Akt des „Final Fantasy VII“-Remakes in Form einer Steelbook Edition in das heimische Regal stellen möchte, wird beim Versandriesen Amazon fündig.

Dieser bietet die exklusive Steelbook Edition*, die natürlich auch das Spiel an sich umfasst, zum Preis von 79,99 Euro an. Zudem enthält die Steelbook Edition ein Wende-Cover, das es euch ermöglicht, das unschöne USK-Logo zu verdecken.

Wer das Rollenspiel vorbestellt, erhält bei allen Versionen den „Midgar-Reif-Accessoire“-DLC als Pre-Order-Bonus kostenlos dazu. Neben der Steelbook Edition bietet Amazon sowohl die Standard-Fassung* zu „Final Fantasy VII: Rebirth“ als auch eine Deluxe Edition an.

Diese Inhalte warten in der Deluxe Edition

Die Deluxe Edition von „Final Fantasy VII: Rebirth“ könnt ihr auf Amazon zum Preis von 109,99 Euro vorbestellen*. Neben dem Spiel umfasst die Deluxe Edition das Steelbook, ein Wende-Cover, ein gebundenes Artwork und einen Mini-Soundtrack auf CD. Alle Versionen von „Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheinen am 29. Februar 2024 für die PS5.

Die Handlung schließt nahtlos an die Geschehnisse des ersten Teils an und erzählt die Geschichte von Cloud und seinen Freunden. Die bunte Truppe begibt auf eine Reise über den Planeten und verfolgt das Ziel, die durchtriebenen Pläne des Bösewichts Sephiroth zu durchkreuzen.

Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns bei „Final Fantasy VII: Rebirth“ auf ein umfangreiches Rollenspiel-Abenteuer freuen. Wer wirklich alles sehen möchte, wird laut den verantwortlichen Entwicklern mehr als 100 Stunden beschäftigt sein.

Weitere Meldungen und alle relevanten Neuigkeiten zum nächsten großen Rollenspiel von Square Enix findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII: Rebirth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren