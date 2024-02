UK-Charts: Ein alter Bekannter kehrt in die Top 10 zurück – Wie schlug sich Helldivers 2?

Auch heute erreichten uns pünktlich zum Start in die neue Woche die aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien. In einer recht ereignisarmen Verkaufswoche gelang lediglich einer Neuerscheinung der Sprung unter die Top 10.

Nachdem die Vorwochen mit gleich mehreren namhaften Neuerscheinungen gespickt waren, ging es in der Verkaufswoche vom 5. bis zum 10. Februar 2024 verhältnismäßig ruhig zu.

Folgerichtig finden sich in den frisch veröffentlichten Top 10 der britischen Software-Charts diverse Titel, die bereits in den letzten Wochen und Monaten in den Charts zu finden waren. Wie gehabt werden im Rahmen der Charts lediglich Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt. Die Download-Charts folgen etwas später.

Die Spitze der britischen Retail-Charts sicherte sich einmal mehr „Hogwarts Legacy“, das mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten weltweit zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres 2023 gehörte.

Abgerundet werden die Top 3 von EAs Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“ und Rocksteadys kooperativem Action-Titel „Suicide Squad: Kill the Justice League“.

Modern Warfare 2 kehrt in die Top 10 zurück

Auf den weiteren Plätzen folgen mit „Super Mario Bros. Wonder“ und „Mario Kart 8: Deluxe“ zwei Switch-Titel aus dem Nintendo. Ein wenig überraschend feierte „Call of Duty: Modern Warfare 2“ aus dem Jahr 2022 sein Comeback unter den zehn meistverkauften Titel.

Der Shooter von Infinity Ward profitierte von diversen Angeboten im britischen Einzelhandel und platzierte sich sogar vor seinem Nachfolger „Modern Warfare 3“. Zwischen die beiden „Call of Duty“-Titel schob sich die einzige echte Neuerscheinung in den Top 10.

Die Rede ist vom kooperativen Shooter „Helldivers 2“, der auf dem siebten Platz in die britischen Retail-Charts einstieg. Hier müssen wir allerdings anmerken, dass der neue Titel von Arrowhead nicht nur auf Steam einen erfolgreichen Start feierte.

Zudem steigt der Anteil der digital verkauften Spiele auch auf der PS5 kontinuierlich an. Daher ist der Einstieg auf dem siebten Platz bezüglich des kommerziellen Erfolges von „Helldivers 2“ sicherlich nur bedingt aussagekräftig. Wie Arrowhead am Wochenende bestätigte, verkaufte sich der Coop-Shooter in den ersten Tagen bereits mehr als eine Million Mal.

Anbei die kompletten Top 10 der Verkaufswoche vom 5. bis zum 10. Februar 2024.

UK-Retail-Charts: Die aktuellen Top 10 in der Übersicht

1. Hogwarts Legacy 2. EA Sports FC 24 3. Suicide Squad: Kill the Justice League 4. Super Mario Bros. Wonder 5. Mario Kart 8 Deluxe 6. Call of Duty: Modern Warfare 2 7. Helldivers 2 8. Call of Duty: Modern Warfare 3 9. Tekken 8 10. Minecraft (Switch)

