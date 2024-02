Europa-Charts: Die 10 meistverkauften Spiele im Januar 2024

Zum Abschluss der Woche verkündete GamesIndustry die 10 meistverkauften Januar-Spiele in Europa. Insgesamt wurden 12,1 Millionen Videospiele verkauft, was gegenüber dem Januar des vorherigen Jahres ein Rückgang von 7,3 Prozent ist.

3 Neueinsteiger in der Top 10

Die meistverkaufte Neuerscheinung war das Remaster von „The Last of Us Part 2“. In den ersten 14 Tagen verkaufte sich der Titel zweieinhalb Mal so oft wie das Remake von Teil eins. Allerdings gab es eine günstige Upgrade-Option, zudem haben mittlerweile viel mehr Leute eine PS5.

Für den ersten Platz reichte es dennoch nicht. Dort thront weiterhin „EA Sports FC 24“. Die jüngste Fußballsimulation hat sich ungefähr so oft verkauft wie „FIFA 23“ vor einem Jahr.

Ein weiterer Januar-Release war „Tekken 8“. Das Kampfspiel von Bandai Namco ist auf Platz sechs eingestiegen. Im Vergleich zum „Street Fighter 6“-Debüt sind die Verkäufe um 80 Prozent höher ausgefallen. Überraschend ist das aber nicht, weil die „Tekken-„Marke in Europa schon immer beliebter ist als der Konkurrent von Capcom.

Kein Neueinsteiger, sondern ein wahrlich alter Hase ist „GTA V“. Der Rockstar-Blockbuster hat es sich in der Mitte der Charts bequem gemacht. Wie Take-Two Interactive mitteilte, ist das Open-World-Spiel weiterhin auf Rekordjagd.

Sein Comeback feierte „Hellblade: Senua’s Sacrifice“, was sich durch einen Sale auf Steam erklären lässt. Der Nachfolger kommt im Mai dieses Jahres heraus.

Position Spiel Publisher 1. EA Sports FC 24 EA 2. The Last of Us Part II Remastered (Neu) Sony 3. Hogwarts Legacy Warner Bros. 4. Call of Duty: Modern Warfare 3 Activision 5. Grand Theft Auto V Take-Two 6. Tekken 8 (Neu) Bandai Namco 7. Super Mario Bros. Wonder Nintendo 8. Hellblade: Senua’s Sacrifice Microsoft 9. Prince of Persia: The Lost Crown (Neu) Ubisoft 10. Need for Speed: Heat EA

Auch zu den Konsolenverkäufen liegen Infos vor: Rund 475.000 Exemplare haben im Januar einen Abnehmer gefunden. Jedoch sind mit Deutschland und Großbritannien zwei wichtige Märkte nicht enthalten.

Die PlayStation 5 hat sich gut verkauft, während die Zahlen der alten Switch deutlich zurückgegangen sind. Etwas rückläufig waren zudem die Verkäufe der Xbox Series X/S. Demnach geht Sony im Januar als Gewinner hervor.

