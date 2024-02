Deutsche Spiele-Charts: PS5- und Xbox Series X/S-Besitzer prügeln sich gern

GfK Entertainment hat die neusten Spiele-Charts aus Deutschland veröffentlicht. Sie basieren auf dem physischen Verkauf im Einzelhandel und widmen sich dem Spieleabsatz in der letzten vollen Januar-Woche.

Auf der PS5 gibt es demnach einen neuen Spitzenreiter. Der Prügler “Tekken 8” schnappte sich in der Launch-Woche die Current-Gen-Krone und verwies das Sony-Spiel “The Last of Us Part 2: Remastered” auf den zweiten Platz.

Platz 3 der PS5-Charts ging an “Like a Dragon Infinite Wealth”. Im Laufe des Vormittags berichteten wir über den ersten Meilenstein, den die Verkäufe überwinden konnten.

Auf den Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S kam es zu vergleichbaren Positionierungen. Lediglich das PS5-exklusive Naughty-Dog-Spiel ist nicht dabei, sodass “Like a Dragon Infinite Wealth” einen Platz nach oben rutschen konnte.

GTA 5 auf Last-Gen-Konsolen dominant

Die Last-Gen-Konsolen bieten kaum Abwechselung. Sowohl auf der PS4 als auch auf der Xbox One dominiert Rockstars Megaseller “GTA 5” in der Premium Edition. Es folgen “EA Sports FC 24” auf der PS4 und “Mass Effect” in der Legendary Edition auf der Xbox One.

Auf der Last-Gen-Konsole von Microsoft wirkt sich die Smart-Delivery-Strategie der Redmonder aus, sodass Disk-Verkäufe entsprechender Spiele mutmaßlich der Xbox Series X/S zugeordnet werden. Allerdings könnten Xbox-Disks bald völlig aus den Läden verschwinden:

Die Switch- und PC-Charts dürfen im Grunde ignoriert werden. Hier punkten wie so oft “Super Mario Bros. Wonder” und “Mario Kart 8 Deluxe” auf dem Nintendo-System. „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ landete offenbar auf Platz 3. In der PC-Rangliste ist lediglich der “Landwirtschafts-Simulator 22” samt der Premium-Expansion vertreten.

Da PC-Spiele mit einem Anteil von 98 Prozent fast ausschließlich digital gekauft werden und kaum PC-Spiele als Disk-Version vorliegen, dürfte der “Landwirtschafts-Simulator 22” auch in Zukunft die PC-Charts dominieren. Topseller auf Steam sind momentan “Palworld“, “Enshrouded” und “Granblue Fantasy: Relink”, was für das zuletzt genannte Spiel ein beachtlicher Erfolg ist.

Die GfK-Charts der Kalenderwoche 04.2024 in der Übersicht:

PS5:

(NEU) Tekken 8 – Launch Edition (1) The Last of Us Part 2 Remastered (NEU) Like a Dragon Infinite Wealth

Xbox Series X/S:

(NEU) Tekken 8 – Launch Edition (NEU) Like a Dragon: Infinite Wealth

PS4:

(1) GTA 5 – Premium Edition (WE) EA Sports FC 24

Xbox One:

(1) GTA 5 Premium Edition (WE) Mass Effect – Legendary Edition

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (2) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Expansion

Die Rangfolge wird anhand von Daten aus über 2.000 Einzelhandelsgeschäften erstellt, die laut GfK etwa 70 Prozent des gesamten deutschen Marktes abdecken.

