Disk vs. Download: 94 Prozent der Spiele wurden in diesem Jahr digital verkauft – Bericht

Disk vs. Download:

Die Jahre der Disk scheinen sich dem Ende zu nähern. Immer mehr Spiele werden digital verkauft. In diesem Jahr stieg der Anteil Erhebungen zufolge auf 94,2 Prozent.

Nachdem Videospiele vor einem Jahrzehnt noch vorrangig als physische Version im Handel gekauft wurden, erfolgte zunehmend ein Übergang in das digitale Zeitalter, während der Anteil der Disk-Spiele kontinuierlich sank.

Auch in diesem Jahr setzte sich dieser Trend fort. Den zusammengetragenen Daten von Gamesindustry zufolge wurden weltweit 72 Prozent aller Konsolenspiele in den vergangenen zwölf Monaten digital verkauft und nur 28 Prozent gingen als physische Spiele über die Ladentische.

Auf dem PC ist der Anteil der digitalen Verkäufe deutlich größer, was aufgrund der Dominanz von Steam und Co kaum überraschen wird: 98 Prozent aller Spieleverkäufe auf dieser Plattform werden in diesem Jahr dem digitalen Vertrieb zugeordnet.

Zusammengerechnet erfolgten 94,2 Prozent aller Spieleverkäufe im Jahr 2022 auf dem digitalen Weg. 5,8 Prozent der Verkäufe werden den Disks bzw. verpackten Spielen zugeschrieben.

Nicht alle Publisher liefern Zahlen

Zu beachten ist allerdings, dass es eine Reihe von Publishern gibt, darunter beispielsweise Nintendo, die keine Daten zu den digitalen Verkäufen veröffentlichen, sodass es bei den realen Zahlen zu Verschiebungen kommen kann. Ebenfalls wäre eine tiefergehende Analyse interessant, die AAA-Spiele zum Vollpreis von den kleineren Projekten der unabhängigen Entwicklern, die oft nur wenige Euro kosten und auf Disk gar nicht erst erscheinen, unterscheidet.

Insgesamt decken sich die Angaben allerdings mit den Zahlen, die zuletzt von Sony vorgelegt wurden. Behilflich dürften nicht zuletzt die zahlreichen Sales im PlayStation Store sein, darunter die heute gestarteten Januar-Angebote.

Auch zu den Umsätzen macht die Erhebung von Gamesindustry Angaben: Insgesamt belief sich der weltweite Umsatz mit digitalen Spielen in diesem Jahr auf 172,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich dazu sank der weltweite Umsatz mit physischen Spielen der Publikation zufolge um 10,1 Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar.

Weitere Erhebungen zum endenden Jahr sind in einer Grafik auf Gamesindustry zusammengefasst.

Weitere Meldungen zum Thema:

Wie kauft ihr eure Videospiele? Seid ihr bereits vollständig digital unterwegs oder greift ihr hin und wieder noch zur Disk? Und was spricht eurer Meinung nach für die eine oder andere Option?

Wie kauft ihr eure Spiele? Ausschließlich auf Disk

Ausschließlich digital

Etwa in gleichen Teilen auf Disk und digital

Vorrangig auf Disk

Vorrangig digital Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Ausschließlich auf Disk 26%, 10 votes 10 votes 26% 10 votes - 26% of all votes

Ausschließlich digital 24%, 9 votes 9 votes 24% 9 votes - 24% of all votes

Etwa in gleichen Teilen auf Disk und digital 18%, 7 votes 7 votes 18% 7 votes - 18% of all votes

Vorrangig auf Disk 16%, 6 votes 6 votes 16% 6 votes - 16% of all votes

Vorrangig digital 16%, 6 votes 6 votes 16% 6 votes - 16% of all votes Abstimmungen insgesamt: 38 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ausschließlich auf Disk

Ausschließlich digital

Etwa in gleichen Teilen auf Disk und digital

Vorrangig auf Disk

Vorrangig digital × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Weitere Meldungen zu Epic Games Store, Playstation Store, Steam, Xbox Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren