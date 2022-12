PS4 und PS5: Januar-Store-Angebote mit mehr als 3.200 Deals

Nur noch wenige Tage vergehen bis zum Jahreswechsel. Gefeiert wird der Januar 2023 mit einem Sale, der heute mit mehr als 3.200 Angeboten für PS4 und PS5 an den Start ging.

Sony beendet das Jahr 2022 quantitativ betrachtet mit einem Sale-Kracher: Die Januar-Angebote, die bis in das kommende Jahr hinein gültig sind, umfassen mehr als 3.200 Angebote. Dabei handelt es sich nicht nur um Spiele. Auch etliche Erweiterungen, Ingame-Cash und ähnliche Produkte werden über den Jahreswechsel hinaus angeboten.

Mit dabei ist so ziemlich alles, was Rang und Namen hat, darunter auch Neuveröffentlichungen wie „Call of Duty: Modern Warfare 2“, das als Cross-Gen-Bundle im Zuge des Sales mit 67,99 statt 79,99 Euro zu Buche schlägt. Wer etwas mehr ausgeben möchte, greift zur „Vault Edition“ des Shooters, die 87,99 statt 109,99 Euro kostet. Das kürzlich veröffentlichte „Sonic Frontiers“ ist für 41,99 statt 59,99 Euro im Angebot.

Auch „ist dabei. Für das Spiel des Jahres werden im PlayStation Store bis zum 7. Januar des kommenden Jahres 30 Prozent weniger und somit 48,99 statt 69,99 Euro verlangt. Ebenfalls einen 30 Prozent-Rabatt gibt es für die. Hier werden 62,99 statt 89,99 Euro fällig.

Auch „Stray“ gehört zu den Highlights des Jahres und ist ein Bestandteil von PS Plus Extra. Wer den Titel kaufen möchte, kann momentan für 23,99 statt 29,99 Euro zuschlagen. Die „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ wandert für 29,99 statt 49,99 Euro in den Besitz der Spieler, während „Cyberpunk 2077“ für 24,99 statt 49,99 Euro im Angebot ist.

Gran Turismo 7, The Last of Us und mehr

Ebenfalls hohe Rabatte werden für Spiele wie „Horizon Forbidden West“ eingeräumt. Der Anfang des Jahres erschienene Titel kann in der PS4-Fassung für 39,89 statt 69,99 Euro gekauft werden. Für das Cross-Gen-Paket, das einen Zugriff auf die PS4- und PS5-Fassungen gewährt, werden 49,59 statt 79,99 Euro verlangt. Die „Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition“ ist für 59,39 statt 89,99 Euro im Angebot.

„Gran Turismo 7“ können Spieler für 49,59 statt 79,99 Euro kaufen. Dafür gibt es die Standard Edition für PS4 und PS5. Wer die „Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition“ benötigt, muss etwas tiefer in die Tasche greifen und ist mit 69,99 statt 99,99 Euro dabei.

Vor dem Start der TV-Serie im kommenden Jahr können sich Spieler auch günstiger mit der zugrundeliegenden Videospielvorlage beschäftigen: Das Remake von „The Last of Us Part I“ ist nach den hitzigen Preisdiskussionen vor und nach dem September-Launch für 59,99 statt 79,99 Euro im Angebot. Für die „Digital Deluxe Edition“ des Titels werden 69,29 statt 89,99 Euro fällig.

„The Last of Us Part II“ aus dem Jahr 2020 wird im Rahmen des Januar-Sales für 9,99 statt 39,99 Euro verkauft. Im Fall der „The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition“ sind es 19,99 statt 49,99 Euro.

Alle Angebote aufgelistet: Falls ihr euch durch die mehr als 3.200 Angebote des Januar-Sales wühlen möchtet, werdet ihr in der hier verlinkten Übersicht im PlayStation Store fündig.

Spieler, die nicht nur Kunde im PlayStation Store sind, sondern gleichzeitig eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, können ebenfalls die Spiele in Anspruch nehmen, die im Dezember „gratis“ freigeschaltet wurden. Das gilt für die Essential-Neuzugänge, die im Januar ausgetauscht werden, also auch für die Neuzugänge der Extra- und Premium-Bibliotheken.

