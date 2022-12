PS Plus Extra & Premium: Neuzugänge für Dezember freigeschaltet

PS Plus Extra & Premium:

Die PS Plus-Neuzugänge für Extra und Premium sind da. Freigeschaltet wurden im Dezember Spiele wie "Far Cry 5" und "Ridge Racer 2".

Abonnenten der PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium können ab sofort die Spiele herunterladen und nutzen, die für eine Freischaltung im Dezember vorgesehen waren.

Dazu gehören Titel wie „Far Cry 5“, „Mittelerde: Shadow of Mordor“ und „Yakuza: Like a Dragon“ sowie Klassiker wie „Ridge Racer 2“ und „Heavenly Sword“. Nachfolgend sind die PS Plus Extra- und Premium-Neuerscheinungen aufgelistet.

PS Plus Extra & Premium | Spielekatalog

WWE 2K22 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

Mittelerde: Shadow of Mordor | PS4

Mittelerde: Shadow of War | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

PS Plus Premium | Klassiker

Ridge Racer 2 | PSP

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

Pinball Heroes | PSP

Die gelisteten Spiele können uneingeschränkt genutzt werden, bis sie irgendwann aus den Bibliotheken genommen werden. Im Gegensatz zu den Essential-Spielen, die ebenfalls im Dezember erneuert wurden, müssen sie nicht innerhalb der Monatsfrist in Anspruch genommen werden.

Ein kleiner Spartipp: Im PlayStation Store wird für die Jahresmitgliedschaften von PlayStation Plus noch bis zum 22. Dezember 2022 ein Rabatt von 30 Euro gewährt, der die Beträge entsprechend schrumpfen lässt. Weitere Details zu dieser Aktion sind in der folgenden Meldung zusammengefasst:

Neben den Spielen der Bibliotheken hat die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus noch mehr zu bieten. Dazu gehören der Zugriff auf die Online- und Multiplayer-Features zahlreicher Spiele, die Nutzung des 100 GB Cloudspeichers für Speicherdaten, zusätzliche Rabatte, exklusive Betas und Demos.

Zu den erweiterten Vorteilen der Stufen Extra und Premium gehört eine Bibliothek mit Hunderten Games sowie im Fall von Premium die Klassikersammlung, der Zugriff auf Testfassungen und das Streaming.

Im Januar 2023 geht es weiter

Auch die Termine für Januar lassen sich voraussagen, da Sony an einem bekannten Muster festhält. Vormerken sollten sich PlayStation Plus-Abonnenten demnach die folgenden Tage:

Essential-Ankündigung am 28. Dezember 2022

Essential-Freischaltung am 3. Januar 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 11. Januar 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 17. Januar 2023

PlayStation Plus schlägt abhängig von der gewählten Stufe mit 60 bis 120 Euro pro Jahr zu Buche. Ebenfalls können kürzere Laufzeiten gebucht werden, die hochgerechnet allerdings mehr als die Jahresmitgliedschaften kosten.

