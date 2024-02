Final Fantasy VII Rebirth: Vorsicht! Offenbar erste Story-Spoiler im Umlauf

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass im Vorfeld einer namhaften Neuveröffentlichung Screenshots oder Videos und somit Story-Spoiler den Weg ins Netz fanden.

Aktuellen Berichten zufolge ist dies leider auch bei „Final Fantasy VII: Rebirth“ der Fall. So tauchten laut den Betroffenen auf Plattformen wie 4Chan, Reddit oder TikTok Spoiler zum Rollenspiel auf. Daher werden die User aufgerufen, sich bis zum Release von „Final Fantasy VII: Rebirth“ entsprechend vorsichtig durch die sozialen Medien oder die internationalen Gaming-Foren zu bewegen.

Da die Veröffentlichung des nächsten großen Square Enix-Titels nur noch etwas mehr als zwei Wochen entfernt ist, liegt der Gedankengang nahe, dass erste Händler ihre Kopien zu früh unter das Volk brachten.

Ähnlich lief es bei großen Triple-A-Blockbustern in den letzten Jahren immer wieder. Haltet also die Augen offen, um euch die Spannung und die Überraschung nicht ungewollt zu verderben.

Demo steht zum Download bereit

Wer nicht die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen und „Final Fantasy VII: Rebirth“ zunächst anspielen möchte, findet im PlayStation Store eine Demo. Zu den Besonderheiten der Probefassung gehört die Tatsache, das diese am 21. Februar 2024 noch einmal erweitert wird und ein Areal in Junon spendiert bekommt.

Aufgrund der USK-Einstufung kann die Demo lediglich von Usern mit einem gültigen PlayStation Plus-Abo kostenlos heruntergeladen werden. Ansonsten werden 0,25 Euro fällig.

Offiziellen Angaben zufolge wird euch die Demo einen ersten Eindruck von dem vermitteln, was „Final Fantasy VII: Rebirth“ im Bereich des Gameplays und der Spielwelt zu bieten hat.

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für die PS5. Die Geschichte des zweiten Akts schließt nahtlos an die Handlung des „Final Fantasy VII: Remakes“ an.

„Nach ihrer Flucht aus der dystopischen Stadt Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Neue Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen, riesigen Welt – lass dich von einem Chocobo über Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen“, so die offizielle Beschreibung.

