Japan-Charts: Die erfolgreichsten Spiele und Konsolen im Januar 2024

Das sind die zehn Spiele, die sich letzten Monat auf japanischem Boden am besten verkauft haben. Unter anderem dabei sind das neu veröffentlichte "Like A Dragon: Infinite Wealth" und "Marvel's Spider-Man 2" von Sony.

Kein Neueinsteiger, sondern ein Konami-Spiel aus dem vergangenen Jahr hat sich im Januar den Spitzenplatz geschnappt. Gemeint ist „Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope“, für das sich 153.137 Japaner entschieden haben.

Dicht dahinter folgt „Super Mario Bros. Wonder“ mit 151.569 Verkäufen. Erst an dritter Stelle kommt das neu veröffentlichte „Like A Dragon: Infinite Wealth“.

Jedoch müssen wir darauf hinweisen: Die PS5- und PS4-Version werden getrennt aufgelistet. Beide Versionen zusammen hätten locker den ersten Platz gesichert. Die Current-Gen-Fassung verkaufte sich 102.940 Mal, die Last-Gen-Fassung 77.134 Mal. Zusammen sind das rund 180.000 verkaufte Einheiten.

Auf dem vierten Platz befindet sich mit „Marvel’s Spider-Man 2 eine Sony-Produktion. 98.157 Verkäufe kann das Superhelden-Abenteuer vorweisen.

In der Charts-Mitte sehen wir noch eine Neuerscheinung. Sie nennt sich „Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island“, wobei es sich um ein exklusives Switch-Spiel handelt.

Die Top 10 aufgelistet

Platz Spiel Publisher 1. Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope (Switch) Konami 2. Super Mario Bros. Wonder (Switch) Nintendo 3. Like A Dragon: Infinite Wealth (PS5) Sega 4. Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) Sony 5. Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (Switch) Spike Chunsoft 6. Like A Dragon: Infinite Wealth (PS4) Sega 7. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Nintendo 8. Pikmin 4 (Switch) Nintendo 9. Pokémon Karmesin & Purpur (Switch) Nintendo 10. Minecraft (Switch) Microsoft

Nintendo hat einen Marktanteil von 34,1 Prozent und ist bei den Spielen somit der führende Publisher. Sega hingegen ist mit 12,3 Prozent am zweiterfolgreichsten. Platz drei geht an Konami, die 10,2 Prozent Anteil haben.

Bezüglich den Konsolen liegen ebenfalls Zahlen vor. Einmal mehr verkaufte sich die Nintendo Switch am besten, deren drei Modelle auf insgesamt 241.282 Verkäufe kommen. Auf dem zweiten Platz liegt die PlayStation 5 – mit 185,480 verkauften Einheiten. Das Schlusslicht bildet die Xbox Series X/S, die nur 7.654 Abnehmer gefunden hat.

