The Last of Us Part 2 Remastered: Update 1.1.1 mit Bugfixes und Verbesserungen steht bereit

The Last of Us Part 2 Remastered:

Unter der Versionsbezeichnung 1.1.1 stellten die Entwickler von Naughty Dog ein neues Update zur Remastered-Fassung von "The Last of Us: Part 2" bereit. Geboten werden sowohl neue Inhalte als auch Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen.

Auf der offiziellen Website bestätigten die Entwickler von Naughty Dog, dass ab sofort das neueste Update zu „The Last of Us: Part 2 Remastered“ heruntergeladen werden kann.

Der besagte Patch trägt die Versionsbezeichnung 1.1.1 und bietet mit einer Konzeptzeichnung zum „WLF Reversible-Skin“ zum einen neue Inhalte, in der „Extras“-Sektion des Spiels warten. Darüber hinaus nahmen sich die Entwickler laut eigenen Angaben diverser Fehler an, über die die Community seit dem Launch klagte.

Beispielsweise wird das Update 1.1.1 ein Problem mit dem Spielstand-Import eurer PS4-Daten beheben, das dazu führen konnte, dass die Trophäen-Fortschritte nicht korrekt synchronisiert wurden.

Auch der Fehler, der bei längeren Sitzungen zu einer sich verschlechternden Performance führte, wurde laut Naughty Dog in Angriff genommen.

Welche Probleme und Fehler sonst noch behoben wurden, verrät euch der angehängte Changelog.

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige für den Fortschritt relevante Gegenstände im New-Game-Plus mit dem verbesserten Hörmodus nicht erkannt wurden.

Ein Problem mit dem Import von PS4-Speicherdaten, bei dem die Trophäen-Daten nicht immer korrekt aktualisiert wurden, wurde behoben.

Ein Problem, bei dem die Performance des Spiels während langer Spielsitzungen beeinträchtigt werden konnte, wurde behoben.

Astronautin Ellie sollte nicht mehr ihren Kopf verlieren.

Kleinere UI-Korrekturen im gesamten Spiel.

Probleme, die die Bestenliste des täglichen Laufs betrafen, wurden behoben.

Ein Problem wurde angegangen, bei dem die Punktzahlen der Spieler nicht angezeigt wurden oder aus den Bestenlisten verschwanden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die „Modding“-Trophäe den Fortschritt des Spielers nicht korrekt synchronisierte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem angekettete Clicker in T-Pose gehen konnten, wenn sie mit Molotowflammen getroffen wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Bloater in Holdout sich mehr auf Kameraden als auf den Spieler konzentrierten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Spieler im Seraphitenwald durch den Boden fallen konnte, wenn er getroffen wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Spielkamera stecken bleiben konnte, wenn der Spieler an der Werkbank getroffen wurde.

Kleinere Lokalisierungsfehler im gesamten Spiel wurden behoben.

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ erschien im Januar 2024 für die PS5. Neben diversen technischen Verbesserungen, die die gefeierte Kampagne in neuem Glanz erstrahlen lassen, sind auch diverse neue Inhalte an Bord.

Darunter der „No Return“ genannte Roguelite-Modus, in dem ihr in die Rolle bekannter Charaktere wie Ellie, Joel oder Abby schlüpft und Missionen in Angriff nehmt, mit denen ihr diverse Belohnungen und neue Skills freischaltet.

