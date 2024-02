Gigantic: Gearbox bringt eingestellten Shooter zurück – Spieler hoffen auf Battleborn

Der Shooter "Gigantic" ging ursprünglich 2017 an den Start, wurde kurz danach jedoch wieder eingestellt. Nun bringt Gearbox das Spiel in der "Rampage Edition" zurück.

Gearbox bringt einen beliebten Team-Shooter zurück, der eigentlich schon vor ein paar Jahren eingestellt wurde. Dabei handelt es sich jedoch nicht etwa um „Battleborn“, sondern um den bunten Fantasy-Brawler „Gigantic“.

Bereits im vergangenen Oktober wurden ausgewählte Spieler auf dem PC eingeladen, drei Tage lang „Gigantic“ wieder aufleben zu lassen. Schon damals hofften die Fans, dass Gearbox den Shooter, in dem zwei Teams mit je fünf Spielern sowie jeweils ein riesiger Wächter pro Team gegeneinander antreten, zurückbringen könnte. Nun ist es offiziell und „Gigantic“ wird in der „Rampage Edition“ am 9. April für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC mit Crossplay erneut erscheinen.

Team-Shooter will ohne Mikrotransaktionen auskommen

Für die Wiederbelebung von „Gigantic“ ist der Entwickler Abstraction Games verantwortlich, während Gearbox Publishing den Titel herausbringt. Wie das Team in dem Vorstellungs-Trailer der „Gigantic: Rampage Edition“ angibt, enthält das Spiel alle Inhalte der ursprünglichen Veröffentlichung aus 2017 und noch einiges mehr. So werden die 23 ursprünglichen Helden zurückkehren und zwei neue Figuren, der abgebrühte Roland und das Katzenwesen Kajir, dabei sein. Dazu kommen neue Karten und Spielmodi.

Die größte Veränderung dürfte jedoch die Umstellung des Geschäftsmodells sein. Im Juli 2017 startete „Gigantic“ als Free-to-Play-Titel, die Server wurden im Juli 2018 jedoch wieder abgeschaltet. Die „Rampage Edition“ des Spiels soll im April jedoch zu einem Preis von 19,99 Euro erscheinen und komplett ohne Mikrotransaktionen auskommen. Alle Inhalte sollen durch den Fortschritt im Spiel sowie durch die Ingame-Währung freigeschaltet werden können. Nach dem Launch soll die „Gigantic: Rampage Edition“ zudem mit kostenlosen Updates, die etwa Ranglisten und neue Helden ins Spiel bringen, erweitert werden.

Nach der Wiederbelebung von „Gigantic“ hoffen die Fans nun auch auf eine erneute Veröffentlichung von „Battleborn“. Das Spiel, das ebenfalls von Gearbox stammte, war ein Team-Shooter mit MOBA-Einflüssen. Der Shooter erschien Anfang Mai 2016, nur wenige Wochen vor Blizzards „Overwatch“, von dem es schnell überschattet wurde. Im Januar 2021 wurden die Server von „Battleborn“ endgültig abgeschaltet.

