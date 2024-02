Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac stellt New-Game-Plus vor – DLC liefert neue Anzüge

Unter der Versionsbezeichnung 1.002 kündigten die Entwickler von Insomniac Games ein neues Update zu "Marvel's Spider-Man 2" an. Dieses erscheint im nächsten Monat und bringt neben einem New-Game-Plus-Modus weitere Verbesserungen mit sich. Zudem wurde mit dem "Cool & Hip-Anzugpaket" ein neuer DLC vorgestellt.

Nachdem sich die Community in den letzten Monaten immer wieder für einen New-Game-Plus-Modus stark machte, gab Insomniac Games nun bekannt, dass dieser in Kürze den Weg in „Marvel’s Spider-Man 2“ finden wird.

New-Game-Plus ist ein Bestandteil des Updates 1.002, das laut einer offiziellen Ankündigung von Insomniac Games am Donnerstag, den 7. März 2024 erscheint. Der neue Modus ermöglicht es euch, die Kampagne von „Marvel’s Spider-Man 2“ ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei eure bisherigen Fortschritte wie Anzüge und Fähigkeiten zu übernehmen.

Darüber hinaus warten im New-Game-Plus zusätzliche ultimative Stufen, goldene Gadget-Designs und exklusive Anzugvarianten für mehrere von Peters Symbiont-Anzügen auf ihre Freischaltung. „Wir wissen, wie sehr ihr es liebt, wenn wir dem Spiel neue Anzüge ohne zusätzliche Kosten hinzufügen“, führen die Entwickler aus.

„Ihr könnt euch glücklich schätzen, denn wir haben Marvels Hellfire-Gala-Anzüge für Peter und Miles hinzugefügt! Peter trägt das von Russell Dauterman entworfene Design und Miles erhält sein ikonisches Aussehen von Bernard Changs wunderschönem Hellfire-Gala-Cover für Miles Morales: Spider-Man #8.“

Weitere Features und ein neuer DLC bestätigt

Beim New-Game-Plus-Modus handelt es sich aber nicht um die einzige Neuerung, die das Update 1.002 zu bieten hat. Ebenfalls geboten werden neue Funktionen für die Barrierefreiheit. Darunter Audiodeskriptionen und ein Screenreader. Des Weiteren halten Funktionen wie Hochkontrast-Umrisse und erweiterte Untertitel für die Zwischensequenzen Einzug.

Weitere Details zu den neuen Features im Bereich der Barrierefreiheit entnehmt ihr dem folgenden Video. Den Schlusspunkt unter die Ankündigungen zu „Marvel’s Spider-Man 2“ setzt der „Cool & Hipp Anzugspaket“ genannte DLC, der die folgenden Inhalte bietet.

„Cooler Anzug“ für Peter

„Hipper Anzug“ für Miles

Zehn Fotomodus-Sticker

Zwei Fotomodus-Rahmen

Der neue DLC entstand in Zusammenarbeit mit Gameheads und wird im Vorabzugriff für 4,99 Euro erhältlich sein. „Vom 7. März 2024 bis zum 5. April 2024 spendet PlayStation für jedes in den Vereinigten Staaten verkaufte Cool & Hip Anzugpaket 4,99 US-Dollar (100 % des Kaufpreises) an Gameheads – maximal jedoch eine Million US-Dollar“, wird zum besagten DLC ausgeführt.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden PlayStation und Insomniac Games das „Cool & Hipp Anzugspaket“ auch kostenlos anbieten. Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen hier allerdings noch nicht.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erschien im Oktober 2023 für die PS5 und verkaufte sich bereits mehr als zehn Millionen Mal.

