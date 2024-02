Disney Epic Mickey: Series Director Warren Spector hat noch immer eine Idee für Teil 3

Kürzlich wurde mit „Disney Epic Mickey: Rebrushed“ die Neuauflage eines 2010 exklusiv für die Nintendo Wii veröffentlichten Jump’nRuns angekündigt. Das charmante Original kam zwar sowohl bei Kritikern als auch Fans gut an und erhielt zwei Jahre später einen Nachfolger, doch der geplante dritte Teil der Reihe wurde nie umgesetzt. Series Director und Entwicklerlegende Warren Spector („Deus Ex“) hat indes auch mehr als zehn Jahre später noch immer eine Idee dafür.

Auf LinkedIn sprach Spector jüngst in einer kurzen Mitteilung über das frisch angekündigte Remake seines Werks (via Comic Book). In seiner Nachricht gibt er an, er könne gar nicht beschreiben, „wie aufgeregt ich bin, dass Disney Epic Mickey auf Switch und anderen Plattformen zurückkommt.“ Anschließend lobt er die tolle Arbeit des Teams von Purple Lamp Studios. Ein User fragte Spector dann in einer Antwort, ob er noch immer gerne ein „Epic 3“ umsetzen möchte.

Arbeit an Epic Mickey 3 für Spector wohl nicht realistisch

Darauf entgegnete Warren Spector wiederum, sollte sich die Möglichkeit ergeben, an einem „Epic Mickey 3“ arbeiten zu können, würde er diese sofort ergreifen. Allerdings sei dies in seiner aktuellen Position vermutlich nur schwer realisierbar. Seit Februar 2016 arbeitet der „Deus Ex“-Macher bei OtherSide Entertainment als Studio Director und betreut dort zur Zeit unter anderem „Argos: Riders on the Storm“, das als „Immersive Simulation“ beschrieben wird.

Aufgrund seiner Stellung innerhalb des in Austin (Texas) ansässigen Entwicklerstudios sei es für Spector kaum realistisch, sich um ein anderes großes Projekt zu kümmern. „Ich würde liebend gerne Epic Mickey 3 machen, aber ich habe einen Tagesjob, der das unmöglich macht“.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der einstige „Ultima“- und „Thief“-Macher keine Ideen für ein „Epic Mickey 3“ hätte: „Ich habe tatsächlich eine Idee, was ich in einem Tri-Quel machen würde.“ Näher ins Detail ging Warren Spector jedoch nicht. Bereits 2012 bestätigte er gegenüber Digital Spy, er habe Pläne für eine Trilogie: „Ich plane einen Handlungsbogen für drei Spiele und ich plane einen Gameplay-Verlauf für drei Spiele, was ich in jedem Spiel einführen werde.“

Eine wichtige Rolle in einem potentiellen Teil 3 sollten der Multiplayer-Part und die Musik spielen, wie er im April 2015 auf Reddit verriet: „In Mickey 3 wollte ich die Multiplayer-Action wirklich ausbauen. […] Außerdem wollte ich ein wirklich interaktives Musikspiel machen. Ich habe ein paar verrückte Ideen, wie man Musik einsetzen kann und wie man Musik im Kontext eines Spiels machen kann, was noch kein Musikspiel getan hat“.

Aus diesen Plänen sollte allerdings nichts werden. Die Walt Disney Company hat im Jahr 2013 die Tore von „Epic Mickey“-Entwicklerstudio Junction Point Studios für immer geschlossen. Im selben Atemzug hatte der Konzern sämtliche Projekte des Teams offiziell eingestellt.

„Disney Epic Mickey: Rebrushed“ soll irgendwann 2024 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Neben einer überarbeiteten Technik soll die Neuauflage auch Gameplay-Verbesserungen und neue Moves bieten. Ein offizieller Releasetermin ist gegenwärtig noch unbekannt.

Hättet ihr gerne einen Teil 3 der „Disney Epic Mickey“-Reihe von Warren Spector gespielt?

Weitere Meldungen zu Disney Epic Mickey Rebrushed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren