Final Fantasy 7 Remake: Unerwarteter Patch nimmt ein paar inhaltliche Änderungen vor

In zwei Tagen wird Square Enix mit „Final Fantasy 7 Rebirth“ den zweiten Teil der geplanten Trilogie für die PlayStation 5 veröffentlichen. Jedoch waren die Spieler überrascht, als plötzlich auch das 2020 erschienene „Final Fantasy 7 Remake“ einen neuen Patch erhielt. Die Entwickler haben am ersten Teil noch einmal einige Anpassungen vorgenommen. Doch was hat sich im Detail verändert?

Mehr als nur ein paar Bugs

In den offiziellen Patchnotes haben die Entwickler lediglich mitgeteilt, dass „einige Bugs“ ausgemerzt wurden. Allerdings steckt doch ein wenig mehr hinter dem Update, als die Verantwortlichen mitteilen wollten. Die Spieler haben nämlich sehr schnell mitbekommen, dass man unter anderem eines der Outfits von Tifa angepasst hat.

Dabei handelt es sich um das „Cowgirl“-Outfit, das Tifa in einer Nibelheim-Rückblende trägt. Sie hat ein schwarzes Unterhemd erhalten. Damit passt man auch den ersten Teil ihrem Look in „Final Fantasy 7 Rebirth“ an.

Des Weiteren hat man einen Satz vom Ende von „Final Fantasy 7 Remake“ verändert, der auch inhaltlich eine andere Aussage mit sich bringt. Wer diesen Satz selbst sehen möchte, kann sich dieses Video anschauen.

Somit haben die Entwickler beide Teile noch einmal in Einklang gebracht, damit auch verschiedene Szenen aus dem ersten Teil, die in „Final Fantasy 7 Rebirth“ ein weiteres Mal aufgegriffen werden, übereinstimmen.

Für PC-Spieler hat das Update jedoch auch eine weitere Auswirkung. Die „FFVIIHook“-Mod, die einige der größten technischen Probleme behoben hatte, wird nicht mehr unterstützt (via WCCFtech). Sie hatte den Nutzern Zugriff auf die Entwickler-Konsole gegeben, wodurch man einige Anpassungen vornehmen konnte. Dadurch war es unter anderem möglich, das Bildstottern in den Griff zu bekommen.

Diesbezüglich haben sich die Entwickler nicht zu Wort gemeldet. Bleibt abzuwarten, ob die Mod in Zukunft wieder funktionieren wird.

Wer ab Donnerstag in „Final Fantasy 7 Rebirth“ die Reise mit Cloud, Tifa, Aerith und Co. fortsetzen wird, kann sich auf ein großartiges Abenteuer einstellen. In unserem Test haben wir schon einmal herausgestellt, worauf ihr euch freuen könnt.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren