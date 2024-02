Immortals of Aveum: Verkaufszahl steigt – Story noch nicht abgeschlossen

Immortals of Aveum:

Laut dem CEO der Ascendant Studios sind die Verkäufe von "Immortals of Aveum" in den letzten Monaten angestiegen. Zudem sagte er, dass die Story noch nicht abgeschlossen sei.

Im Gespräch mit GamesIndustry äußerte sich Bret Robbins zu „Immortals of Aveum“. Der Magie-Shooter kam am 22. August letzten Jahres heraus und erhielt überwiegend gemischte Wertungen.

Die durchwachsene Qualität spiegelte sich in den Verkäufen wieder. So kam es ein paar Wochen nach der Veröffentlichung zu reichlich Entlassungen in den Ascendant Studios.

Jedenfalls meinte CEO Bret Robbins, die schwachen Verkäufe seien auf die starke Konkurrenz im Release-Zeitfenster zurückzuführen. Tatsächlich konnte der Geschäftsführer später einen deutlichen Anstieg der Verkäufe bemerken. Ein Grund dafür ist jedoch der November-Sale, bei dem viele Leute zugeschlagen haben.

Dank Sale fünf mal so viele Verkäufe

„Als wir im November in den Sale gingen und als die großen Durchbruchsspiele etwas ruhiger wurden, hatten wir plötzlich fünfmal so viele Verkäufe wie vorher. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Leute das Spiel jetzt entdeckt haben und die Zeit hatten, es zu spielen. Wir sind immer noch hier, wir unterstützen es immer noch, die Verkaufszahlen steigen und ich hoffe, dass immer mehr Leute es spielen und genießen“, erklärt Robbins.

Zudem meint der CEO, die Handlung sei noch nicht fertig: „Die Geschichte von Immortals of Aveum ist noch nicht fertig geschrieben. Ich war der Creative Director bei Dead Space, und die Leute haben es jahrelang entdeckt. Ich denke, mit Immortals wird es genauso sein.“

Diesen Monat kam übrigens ans Licht, wie viel „Immortals of Aveum“ in der Entwicklung gekostet haben soll. Angeblich lag das Budget bei 85 Millionen US-Dollar. Mit den Marketingkosten zusammen sollen es sogar 125 Millionen US-Dollar gewesen sein.

Die Zahlen bestätigte Robbins nicht. Er meint aber, für ein großes AAA-Spiel war das Budget „ziemlich bescheiden.“ Es habe nur die Hälfte der Kosten von den größeren Spielen da draußen verschlungen, wenn nicht sogar weniger.

„Immortals of Aveum“ kostet im PS Store 79,99 Euro. Wer EA Play abonniert hat, kann zumindest noch zehn Prozent sparen.

