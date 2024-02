Immortals of Aveum: Zu ambitioniert für ein Debüt-Projekt? Quelle nennt Budget des Shooters

Immortals of Aveum:

Im letzten Jahr entwickelte sich der Fantasy-Shooter "Immortals of Aveum" zu einem Misserfolg, der zahlreiche Entlassungen bei den Ascendant Studios nach sich zog. Gegenüber IGN nannte ein anonymer Entwickler das Budget, das dem kommerziell gescheiterten Projekt zugrunde lag.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Electronic Arts veröffentlichten die Entwickler der Ascendant Studios im letzten Jahr den Fantasy-Shooter „Immortals of Aveum“.

Nachdem das Debüt-Projekt der Ascendant Studios lediglich durchschnittliche Wertungen einfuhr, zeichnete sich schnell ab, dass sich auch die Verkäufe in einem überschaubaren Rahmen bewegten. Im September 2023 vorgenommene Entlassungen stützten die Berichte um die enttäuschende Absatzzahlen von „Immortals of Aveum“.

Weitere Details zum kommerziellen Abschneiden des Fantasy-Shooters lieferte uns ein involvierter Entwickler. Dieser wollte im Gespräch mit IGN zwar anonym bleiben, bestätigte aber das Budget, das „Immortals of Aveum“ zugrunde lag. Demnach verschlang alleine die Entwicklung 85 Millionen US-Dollar.

Hinzukommen 40 Millionen US-Dollar für das Marketing, wodurch sich die Gesamtkosten laut dem anonymen Entwickler auf 125 Millionen US-Dollar belaufen.

Haben sich die Ascendant Studios übernommen?

Weiter führte er aus, dass sich die Ascendant Studios mit „Immortals of Aveum“ möglicherweise übernahmen und bei ihrem Debüt-Titel besser auf ein kleineres Projekt gesetzt hätten. „Auf einer hohen Ebene war Immortals für das Debüt-Projekt eines Studios massiv überdimensioniert. Die Entwicklungskosten betrugen rund 85 Millionen US-Dollar, und ich glaube, EA steuerte 40 Millionen US-Dollar für Marketing und Vertrieb bei.“

„Sicher, es gab einige ernsthafte Talente im Entwicklungsteam. Aber der Versuch, einen AAA-Single-Player-Shooter auf dem heutigen Markt zu machen, war eine wirklich schreckliche Idee. Vor allem, da es sich um eine neue Marke handelte, die auch noch die Unreal Engine 5 nutzen wollte.“

„Was schließlich veröffentlicht wurde, war eine aufgeblähte, repetitive Kampagne, die viel zu lang war“, so der Entwickler weiter.

„Immortals of Aveum“ erschien im August 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Laut Bret Robbins, dem CEO der Ascendant Studios, waren die enttäuschenden Verkaufszahlen in erster Linie auf die namhafte Konkurrenz zurückzuführen, die zeitnah erschien. Darunter „Baldur’s Gate 3“, „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ oder Bethesdas „Starfield“.

Spielerisch haben wir es bei „Immortals of Aveum“ mit einem Shooter zu tun, der vor allem mit seinem Magie-Kampfsystem für frischen Wind sorgen wollte. Bei den PS5-Usern kam der Titel übrigens deutlich besser an als bei den Kritikern.

Im PlayStation Store bringt es „Immortals of Aveum“ auf eine User-Wertung von 4,14 von 5 möglichen Sternen.

