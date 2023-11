Immortals of Aveum: Könnte zu PS Plus oder Game Pass hinzugefügt werden

Das im August erschienene "Immortals of Aveum" wurde von den Kritikern und Spielern bislang eher lauwarm aufgenommen. Bret Robbins hofft, sein Spiel durch die Abo-Services PS Plus oder Xbox Game Pass an die Spieler bringen zu können.

Mit dem Magie-Shooter „Immortals of Aveum“ ist den Ascendant Studios bislang nicht der große Wurf gelungen. In den internationalen Kritiken kam der Titel eher durchschnittlich weg. Auch die Verkäufe konnten anscheinend nicht überzeugen, was bei dem verantwortlichen Studio zu Entlassungen führte.

Trotzdem halten die Entwickler von den Ascendant Studios weiter an dem Shooter fest. In einem Interview gab Bret Robbins, Game Director von „Immortals of Aveum“ und CEO des Entwicklers, nun an, dass er seinen Titel gerne „eher früher als später“ bei einem der Abo-Services sehen würde.

Abo-Dienste als Erweiterung der Spielerbasis

In einem Interview mit dem Podcast Xbox Expansion Pass sprach Bret Robbins kürzlich über das erste Spiel seines Studios. Dabei wurde Robbins gefragt, ob das Team vor dem Release von „Immortals of Aveum“ oder nun nach der Veröffentlichung über die Bereitstellung des Spiels bei einem Abo-Service, wie PS Plus oder Game Pass, nachdachte. Diese Dienste hätten die Fähigkeit, so viele Leute wie möglich zum Spielen zu bewegen, antwortete Robbins.

„Je mehr Spieler spielen, desto besser, meiner Meinung nach“, so der Game Director. „Nicht nur von einem kommerziellen Standpunkt aus. Ich mache diese Dinge, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Die Chancen stehen gut, dass wir bei solchen Services auftauchen werden.“ Robbins gibt an, dass er die Wirtschaftlichkeit von Abonnement-Diensten nicht vollständig verstehe und nicht sagen könne, ob das Spiel von der Veröffentlichung auf PS Plus oder Game Pass profitiert hätte. Da man jedoch möchte, dass so viele Spieler wie möglich „Immortals of Aveum“ spielen, könnte der Titel eher früher als später in einem solchen Abo auftauchen.

„Immortals of Aveum“ hat gerade erst das Echollektor-Update 1.0.6.0 erhalten, das einige neue Inhalte ins Spiel brachte. Mit dabei sind unter anderem New Game Plus, ein neuer Schwierigkeitsgrad und weiterer Content. Laut den Entwicklern war der New-Game-Plus-Modus ein großer Wunsch der Spieler.

Quelle: PlayStation Lifestyle

