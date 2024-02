BulletFarm: Neues Studio von Call of Duty Veteran – AAA-Marke in Arbeit

Im letzten August berichteten wir über David Vonderhaars Abgang von Treyarch. Nach 18 Jahren entschied sich der Entwickler-Veteran dazu, das Activision-Studio zu verlassen. Insgesamt war er an acht „Call of Duty“-Titeln beteiligt.

Jedoch war schon klar, dass Vonderhaar der Spielebranche erhalten bleibt. Denn er teilte mit, an einem unbekannten Projekt zu arbeiten.

An diesem Projekt arbeitet der Entwickler mit seinem eigenen Studio, dessen Gründung jetzt offiziell ist. Der Name lautet BulletFarm. Dieses Entwicklerstudio ist in Los Angeles ansässig, stellt Remote Work aber an erste Stelle. Hinter der Gründung steckt das chinesische Unternehmen NetEase Games.

Über das erste Spiel ist bekannt: Es handelt sich um ein AAA-Projekt, das ihr in der First-Person-Ansicht erlebt. Als Schauplatz dient ein „originelles Universum“, womit ihr eine neue Marke erwarten dürft. Zudem liegt der Schwerpunkt auf kooperativem Gameplay.

Etwas komplett Neues

Es scheint sich nicht einfach nur um einen weiteren Shooter zu handeln. In der Pressemeldung steht geschrieben, das Spiel bietet „eine neue Sichtweise“ auf das First-Person-Gameplay. Außerdem meinte Vonderhaar selbst: Das Projekt sei „etwas komplett Neues und Anderes.“

„Dies ist eine Abkehr von den Spielen, an denen ich bisher gearbeitet habe, aber eines, das meine Leidenschaft für reichhaltige Charaktere, präzise Mechaniken, eine intimere Geschichte und jede Menge Action unterstreicht“, erklärt Vonderhaar.

Sein Ex-Studio bringt in diesem Jahr übrigens ein neues „Call of Duty“ auf den Markt. Was wir darüber wissen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Unterstützt wird David Vonderhaar vom erfahrenen Game Designer Chris Cowell, der mit ihm früher bei Treyarch beschäftigt war. Darüber hinaus sind zahlreiche wichtige Positionen offen, die in Zukunft besetzt werden müssen. Vielleicht bewerben sich ja ein paar Entwickler, die von der aktuell herrschenden Entlassungswelle betroffen sind. Schließlich haben in den letzten Monaten Tausende von Entwicklern ihren Job verloren.

Weitere Meldungen zu BulletFarm.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren