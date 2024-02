As Dusk Falls: Für eine dichtere Atmosphäre – Entwickler stellen die PS5-exklusiven Features vor

As Dusk Falls:

Mit "As Dusk Falls" findet ein weiterer Titel der Xbox Game Studios den Weg auf die PS5. Wenige Tage vor dem Release gingen die Entwickler auf die Features ein, die exklusiv auf Sonys Konsole geboten werden.

Noch vor der offiziellen Bestätigung, dass „Sea of Thieves“, „Pentiment“, „Hi-Fi Rush“ und „Grounded“ den Weg auf die PS5 finden, wurde mit „As Dusk Falls“ ein weiterer Titel der Xbox Game Studios für Sonys Konsolen angekündigt.

Die PS5-Umsetzung erscheint in wenigen Tagen und wird wie bereits in der offiziellen Ankündigung bestätigt diverse exklusive Features mit sich bringen. Auf diese gingen die verantwortlichen Entwickler von Interior/Night kurz vor dem Release noch einmal ein. In einem aktuellen Video verspricht das Studio, dass vor allem die Unterstützung der DualSense-Funktionen für eine besonders dichte Atmosphäre sorgen wird.

Zum einen greifen die Entwickler auf das haptische Feedback zurück, mit dem den Entscheidungen, die ihr in „As Dusk Falls“ regelmäßig treffen müsst, mehr Gewicht verliehen werden soll. Hinzukommt eine Unterstützung der Touchpad-Controls. Hier wurde laut den Entwicklern das Ziel verfolgt, die Steuerung des narrativen Adventures noch intuitiver zu gestalten.

Zu den weiteren Neuerungen der PS5-Version gehört eine Audio-Beschreibung, die jede Handlung und jede Szene im Spiel genauer beschreibt. Weitere Details zu den auf der Sony-Konsole gebotenen Features von „As Dusk Falls“ liefert euch das angehängte Video.

Eine kooperative Erfahrung für bis zu acht Teilnehmer

Die Geschichte von „As Dusk Falls“ erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren und beleuchtet das Schicksal zweier Familien, die eng miteinander verbunden sind. Alles beginnt im Jahre 1998 mit einem missglückten Raubüberfall in einer Kleinstadt in Arizona. Zu den Besonderheiten des narrativen Adventures gehören zum einen die Entscheidungsmöglichkeiten, mit denen ihr aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmt.

Darüber hinaus bietet „As Dusk Falls“ eine kooperative Komponente. Hier wirken bis zu acht Spielerinnen und Spieler gleichzeitig an der Entscheidungsfindung mit. Ob ihr den Coop-Modus des Adventures lokal, online oder mit einer Mischung aus beidem bestreitet, bleibt euch überlassen.

„Erlebe die Geschichte in erneuten Spieldurchläufen immer und immer wieder, um alle möglichen Ausgänge für die Charaktere zu sehen, und entdecke die vielen versteckten Nuancen hinter jeder Entscheidung. Werden deine Charaktere alles unbeschadet überstehen? Zu was für Menschen werden sie letztlich werden?“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Die PlayStation-Version von „As Dusk Falls“ erscheint am 7. März 2024. Der Preis liegt genau wie bei der Xbox-Fassung bei 29,99 Euro. PlayStation Plus-Abonnenten wird bis zum Release am 7. März 2024 die Gelegenheit eingeräumt, sich beim Kauf des Adventures einen Rabatt von zehn Prozent zu sichern.

Der temporär reduzierte Preis im PlayStation Store liegt folgerichtig bei 26,99 Euro.

