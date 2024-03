Apex Legends: EA enthüllt beeindruckende Zahlen – So soll die Zielgruppe erweitert werden

Im letzten Monat startete der erfolgreiche Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ in seine 20. Season. Passend dazu sprach Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, auf der „Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference“ über den Erfolg des Respawn-Titels.

Demnach bringt es „Apex Legends“ mittlerweile nicht nur auf über 130 Millionen registrierte Spielerinnen und Spieler. Darüber hinaus punktet der Battle-Royal-Shooter laut Wilson mit seiner starken Community-Bindung. „Wenn Sie über Streaming-Dienste nachdenken, die mit einer Abwanderungsrate von 40 oder 50 Prozent zu kämpfen haben, haben wir in Apex eine Core-Community, die über einen Zeitraum von fünf Jahren eine 75 prozentige Bindung aufweist“, so Wilson.

„Es ist eine unglaubliche Franchise“, ergänzte der CEO von EA. „Aber beim Wachstum von Franchises sehen wir Aufs und Abs. Wo wir mit Apex hingekommen sind, haben wir jetzt diese erste Sammlung der Community, die seit fünf Jahren bei uns ist. Sie ist groß, sie ist global und sie ist stark engagiert.“

Trotz des bisherigen Erfolges habe „Apex Legends“ seinen Zenit noch lange nicht erreicht. Stattdessen wird es EA und den Entwicklern von Respawn in den nächsten Jahren darum gehen, die Zielgruppe des Battle-Royal-Shooters kontinuierlich zu erweitern.

Über das Battle-Royal-Universum hinaus

Ein erster Schritt besteht darin, zukünftig noch mehr Wert auf die Einsteigerfreundlichkeit zu legen. Je schneller sich die Spielerinnen und Spieler mit den Mechaniken und Eigenheiten von „Apex Legends“ vertraut machen können, desto höher ist die Chance, dass sie den Battle-Royal-Shooter ausprobieren und ihm treu bleiben.

Des Weiteren möchten die Entwickler zukünftig Erfahrungen bieten, die über das Battle-Royal-Genre hinausgehen, und zudem die kulturellen Eigenschaften der unterschiedlichen Gaming-Communities stärker berücksichtigen. „Die dritte Phase wird sein, wie wir wirklich über eine breitere kulturelle Etablierung nachdenken. Es gibt so viele Märkte, insbesondere in Europa und in Asien, wo wir einfach noch nicht durchgedrungen sind“, so Wilson weiter.

„Es gibt einen unglaublichen Appetit, es gibt eine unglaubliche Aufgeschlossenheit gegenüber der Marke. Aber wir haben es einfach noch nicht geschafft, in Bezug auf Akquise, Engagement und Monetarisierung den Durchbruch zu schaffen.“

„Während wir darüber nachdenken, wie es weitergeht, wenn wir es benutzerfreundlicher gestalten, wenn wir mehr Aktivitäten in der Welt hinzufügen, die Spielmodalitäten erweitern und sie in Märkten auf der ganzen Welt kulturell bedeutsam gestalten, in denen wir noch nicht einmal an der Oberfläche gekratzt haben, glauben wir, dass es für die Zukunft ein unglaubliches Wachstumspotenzial gibt“, führte Wilson zum Potenzial von „Apex Legends“ aus.

„Apex Legends“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich. Zudem gibt es eine speziell angepasste Version für die Mobile-Systeme.

