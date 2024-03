Final Fantasy 7 Rebirth: Guter Start in Japan, aber weniger Verkäufe als Teil 16

Erste Verkaufszahlen zu „Final Fantasy VII Rebirth“ liegen vor! Sie kommen aus Japan und zeigen, wie oft sich das Rollenspiel mit Cloud Strife verkauft hat.

262.656 physische Einheiten wurden zwischen dem 29. Februar und dem 3. März verkauft. Diese Zahl reicht locker für den ersten Platz in den japanischen Wochen-Charts. Erst mit riesigem Abstand folgt „Mario vs. Donkey Kong“, das sich 14,480 mal verkaufte.

Neben dem Action-RPG von Square Enix gibt es zwei Neuerscheinungen: die Switch-Spiele „Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast“ und „Matsurika no Kei -kEi- Tenmeiin Iden“. Demnach ist die Konkurrenz überschaubar, doch die hohe Verkaufszahl spricht dennoch für „Final Fantasy VII Rebirth“. Im Übrigen ist es der einzige PlayStation-Titel in der Top 10.

Final Fantasy XVI und VII Remake starteten besser

Im direkten Vergleich hat „Final Fantasy XVI“ jedoch deutlich besser abgeschnitten. Das düstere Action-Spiel aus dem vergangenen Jahr fand in der ersten Woche satte 336.027 Abnehmer. Noch größer ist der Abstand zum „Final Fantasy VII Remake: Der direkte Vorgänger kam auf 702.853 Verkäufe. Allerdings waren damals 9,1 PS4-Konsolen in Japan verfügbar, während momentan 5,3 Millionen PS5-Geräte im Umlauf sind.

Platz Spiel Verkäufe 1. Final Fantasy VII Rebirth (PS5) 262.656 2. Mario vs. Donkey Kong (Switch) 14.480 3. Super Mario Bros. Wonder (Switch) 11.643 4. Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Switch) 9.708 5. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) 9.251 6. Shin chan: Shiro of Coal Town (Switch) 7.352 7. Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast (Switch) 6.822 8 Splatoon 3 (Switch) 5.613 9. Matsurika no Kei -kEi- Tenmeiin Iden(Switch) 5.537 10. Minecraft (Switch) 5.468

Was die Konsolenverkäufe angeht, ist Nintendo führend. Die Switch-Familie verkaufte sich 62.531 mal, während die beiden PS5-Modelle 48.067 Verkäufe vorweisen kann. Microsoft hat wiederum nur 2.351 Xbox Series-Konsolen verkauft. Das Schlusslicht bilden die PS4 und der Nintendo New 2DS LL.

Platz Konsole Verkäufe 1. Nintendo Switch OLED 51.250 2. PlayStation 5 mit Laufwerk 41.786 3. Nintendo Switch Lite 6.979 4. PlayStation 5 ohne Laufwerk 6.281 5. Nintendo Switch 4.302 6. PlayStation 4 1.722 7. Xbox Series S 1.221 8. Xbox Series X 1.130 9. Nintendo New 2DS (LL) 13

