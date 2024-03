PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Die Tage werden langsam länger und auch auf dem Thermometer sieht es wieder rosig aus. An was erinnert uns das? Vielleicht ja an die bevorstehende Gamescom 2024. Wie die Veranstalter kürzlich angaben, konnte die diesjährige Ausgabe in der Frühbucherphase bereits einen neuen Rekord aufstellen.

Dazu wurden in dieser Woche versehentlich die Entwickler-Tools in Insomniacs „Marvel’s Spider-Man 2“ freigeschaltet. Die Entwickler warnen aber vor der Nutzung und wollen die Einstellungen schnellstmöglich mit einem Hotfix wieder zurücknehmen. Darüber hinaus gab es für „Fallout“-Fans in dieser Woche auch neues Futter. Denn in wenigen Wochen soll die Amazon-TV-Show zu der beliebten postapokalyptischen Reihe erscheinen. Nun gibt es einen neuen, actiongeladenen Trailer zu der Serie zu sehen.

Viel geht in der Redaktion an diesem Wochenende nicht

Während andere die Füße hochlegen, muss sich Chef Maik an diesem Wochenende im Hintergrund um einige organisatorische Aufgaben kümmern. Auch Dominik kommt nach eigener Aussage in den kommenden Tagen zu nichts. Selbst Micha wird die sonnigen Tage im Büro statt auf der Couch verbringen: es steht die Steuer an.

Im Vergleich dazu können Sven und Dennis das Wochenende genießen. Sven hat im Sale einige Games geschossen und wird diese in den kommenden Tagen nachholen. Zuerst steht das 2016 erschienenean. Dennis hat es „Valiant Hearts: Coming Home“ angetan. Schon der aus 2014 stammende Vorgängersteht bei unserem Schreiberling hoch im Kurs.

Tobias kann sich an diesem Wochenende endlich mit „Final Fantasy 7: Rebirth“ anfangen. Das am 29. Februar veröffentlichte Rollenspiel konnte in seinem Heimatland einen guten Start hinlegen, verkaufte sich in Japan jedoch weniger, als das im letzten Jahr erschienene „Final Fantasy XVI“. Vor seinem Abenteuer in dem kürzlich veröffentlichten „Rebirth“ hatte Tobias extra noch einmal den Vorgänger „Final Fantasy 7: Remake“ sowie die Episode „Intermission“ nachgeholt.

Nun wollen wir von euch wissen, wie ihr euer Wochenende verbringt. Müsst ihr auch arbeiten, verbringt ihr eure Zeit lieber in der warmen Sonne oder könnt ihr euch doch zu einigen Spielen hinreißen lassen?

