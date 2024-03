The Alters: Spannendes Klonspiel erhält ersten Gameplay-Trailer

The Alters:

In "The Alters" zeigen die Entwickler auf, welchen Einfluss unsere Entscheidungen auf unser Leben haben können. Zeitgleich kämpft der junge Mann Jan Dolski auf einem einsamen Planeten ums Überleben.

„The Alters“ lautet der Name des kommenden Titels der „Frostpunk“-Macher. Seit der Ankündigung auf dem Summer Game Fest 2022 hat sich in der Entwicklung einiges getan. So hat 11 bit Studios jetzt erstmals Gameplay zum Klonspiel präsentiert. Der Survivaltitel beschäftigt sich mit dem Einfluss alternativer Entscheidungen auf das Leben.

Was wäre, wenn ich eine andere Karriere oder einen anderen Wohnort gewählt hätte? Wie würde mein Leben heute aussehen? All das sind Fragen, die sich sicherlich jeder schon einmal gestellt hat. In ihrem neuen Sci-Fi Game „The Alters“ wollen sich die Entwickler genau mit diesen Fragen auseinandersetzen.

Ein Gärtner-Jan oder ein Ingenieur-Jan

Nach einer Bruchlandung strandet der Protagonist Jan Dolski auf einem einsamen Planeten. Nur mittels einer hochmodernen fahrenden Basis kann er der lebensfeindlichen Umgebung trotzen.

Doch beim Aufbau seines neuen Zuhauses stößt er auf ein großes Problem: Der Stützpunkt benötigt ein ganzes Team und Jan ist lediglich alleine. Allerdings ist das Schicksal auf der Seite des jungen Mannes. Die Entdeckung einer unbekannten Substanz ermöglicht es ihm, sich selbst zu klonen und sogenannte „Alters“ zu erschaffen.

Dabei kann er seine vergangenen Lebensentscheidungen minutiös steuern. So entsteht zum Beispiel ein Gärtner-Jan oder ein Ingenieur-Jan. Jeder mit seinen ganz eigenen Zielen, Bedürfnissen, aber eben auch Ängste. Mit der hinzugewonnenen Hilfe versucht er vom Planeten zu entkommen.

Der Gameplay-Trailer besteht aus einer Mischung aus Basenbau- und Survival-Elementen bestehen. Wie auch schon in „This War of Mine“ und „Frostpunk“ werdet ihr von 11 bit Studios vor vollendete Tatsachen gestellt und müsst schwerwiegende Entscheidungen treffen, um zu überleben.

Der über 3-minütige Clip sieht vielversprechend aus. Die abwechslungsreiche Szenerie besitzt sowohl einschüchternde Felsflächen als auch atemberaubende Lava-Flüsse, die grafisch überzeugen können. Letztlich bleibt es jedoch abzuwarten, ob es den polnischen Entwicklern gelingt, den Spieler langfristig für das durchaus spannende Spielprinzip zu begeistern.

Wann erscheint The Alters?

„The Alters“ soll im Laufe dieses Jahres für PlayStation 5, PC und Xbox Series X erscheinen. Ein genaues Datum nennen die Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ein Release vor dem dritten Quartal 2024 gilt jedoch als ziemlich unwahrscheinlich.

