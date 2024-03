Charts Deutschland: Neuer PS5-Blockbuster mit Doppelführung

Die deutschen Spiele-Charts haben auf der PS5 einen neuen Spitzenreiter. Der neuste Blockbuster aus dem Hause Square Enix konnte sich in doppelter Hinsicht durchsetzen.

Welche Spiele im Handel in der Woche vom 26. Februar bis 3. März 2024 die meisten Abnehmer fanden, verraten einmal mehr die Videospiel-Charts von GfK-Entertainment. Sie beschränken sich auf die jeweils ersten Positionen der jeweiligen Plattformen und zeigen an der PS5-Spitze einen Neueinsteiger.

“Final Fantasy 7 Rebirth” landete in der Debütwoche besonders häufig in den virtuellen und realen Warenkörben der deutschen Händler. Damit schnappte sich das Rollenspiel aus dem Hause Square Enix die Plätze eins und zwei. Denn gelistet werden Editions eines Spiels separat.

Standard- und Deluxe-Editions führen

Unseren Test zu “Final Fantasy Rebirth” haben wir nachfolgend verlinkt:

Weitere Plätze umfasst die veröffentlichte PS5-Rangliste nicht, sodass es direkt mit den Xbox Series X/S-Charts weitergeht. Hier tauschten der Shooter “Call of Duty: Modern Warfare 3” und “Banishers: Ghosts of New Eden” die Plätze.

“GTA 5” wiederum führt auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One. Es folgen “It Takes Two” und “Burnout Paradise Remastered”. Im Fall der PS4 deckt sich die Reihenfolge keinesfalls mit den digitalen Charts aus dem PlayStation Store.

In den Switch-Charts sind weiterhin “Super Mario Bros. Wonder” und “Mario vs. Donkey Kong” auf dem Treppchen. Der “Landwirtschafts-Simulator 22” dominiert die PC-Charts. Hier ist zu beachten, dass die Verkäufe von PC-Spielen auf Disk zu vernachlässigen sind und das eigentliche Geschäft auf Steam und Co stattfindet.

Spiele-Charts aus Deutschland – Kalenderwoche 09.2024

PlayStation 5:

(neu) Final Fantasy 7 Rebirth – Standard Edition (neu) Final Fantasy 7 Rebirth – Deluxe Edition

Xbox Series X/S:

(2) Call of Duty: Modern Warfare 2 (1) Banishers: Ghosts of New Eden

PlayStation 4:

(1) GTA 5 – Premium Edition (-) It Takes Two

Xbox One:

(1) GTA 5 – Premium Edition (-) Burnout Paradise Remastered

Nintendo Switch:

(2) Super Mario Bros. Wonder (1) Mario vs. Donkey Kong

PC Games:

(2) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (4) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Expansion

Die Aufstellung basiert auf Informationen aus mehr als 2.000 Einzelhandelspartnern, die gemäß GfK etwa 70 Prozent des deutschen Marktes repräsentieren. Aussagekräftigere Charts, die digitale Verkäufe einbeziehen, gab es zuletzt für Großbritannien.

