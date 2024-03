Persona 3 Reload: Darum gibt es keine weibliche Protagonistin

Kürzlich erst hatten die Entwickler von Atlus einen Expansion Pass zu dem am 1. Februar erschienenen „Persona 3 Reload“ angekündigt. Durch den kommt, neben anderen DLCs, auch der von den Fans oft gewünschte Epilog „The Answer“ als „Episode Aigis“ ins Spiel.

Was jedoch weiterhin fehlt, ist die weibliche Protagonistin, die Nutzer in „Persona 3 Portable“ für die PSP und den PC auswählen konnten. Wie die Entwickler in einem neuen Interview angaben, wird dies auch so bleiben. Der weibliche Spielercharakter soll angeblich niemals in „Persona 3 Reload“ erscheinen.

Entwickler von Atlus hatten weiblichen Charakter eigentlich in Betracht gezogen

In einem Gespräch mit Persona Central gab Kazuhisa Wada, der Produzent der „Persona“-Serie, die Gründe für das Fehlen des Charakters an. Laut Wada habe man die Option bei Atlus in Betracht gezogen. Allerdings sei man zu dem Entschluss gekommen, dass es viel zu viel Arbeit gewesen wäre, die weibliche Protagonistin in „Persona 3 Reload“ umzusetzen.

„Es schmerzt mich, das zu sagen…aber leider gibt es keine Möglichkeit, die weibliche Protagonistin einzubauen“, so Kazuhisa Wada in dem Interview. „Natürlich haben wir auch darüber nachgedacht, sie einzubeziehen, aber die Hürden waren zu hoch. Man rechnete mit einer langen Entwicklungszeit und die Kosten wären um ein Vielfaches höher gewesen als bei Episode Aigis. Außerdem haben wir als Persona-Team die Aufgabe, nicht nur an Remakes zu arbeiten, sondern auch an völlig neuen Werken. Unsere Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an zukünftigen Entwicklungen, auf die ihr euch freuen könnt, daher bitten wir um euer Verständnis.“

Der Expansion Pass für „Persona 3 Reload“ enthält drei DLCs, die in Wellen erscheinen. Der erste DLC erscheint bereits am 12. März und bringt einige neue Musikstücke ins Spiel. Die zweite Welle erscheint im Mai und der dritte DLC mit dem Epilog „The Answer“, nun bekannt als „Episode Aigis“, kommt im September. Der Expansion Pass wird für alle Plattformen veröffentlicht und ist für Abonnenten des Game Pass Ultimate kostenlos.

Quelle: ComicBook

Weitere Meldungen zu Persona 3 Reload.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren