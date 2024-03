UK-Charts: WWE 2K24 schlägt Final Fantasy 7 Rebirth – Die Top 10 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche versorgte uns GSD mit den wöchentlichen Retail-Charts aus Großbritannien. Mit dem Wrestling-Spektakel "WWE 2K24" und Vanillawares "Unicorn Overlord" fanden gleich zwei Neueinsteiger den Weg in die Top 10.

Pünktlich zum Start in die neue Woche stellten die Marktforscher von GSD die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien zur Verfügung. Wie gehabt beziehen sich die Charts lediglich auf den britischen Einzelhandel.

Die digitalen Verkäufe werden im Rahmen der später folgenden Download-Charts berücksichtigt. In der Verkaufswoche vom 4. bis zum 9. März 2024 sicherte sich der Wrestling-Titel „WWE 2K24“ den Spitzenplatz der britischen Retail-Charts. Laut GSD verkaufte sich „WWE 2K24“ in seiner ersten Woche 26 Prozent mehr als der Vorgänger „WWE 2K23“ im entsprechenden Zeitraum.

„Final Fantasy 7: Rebirth“, der Spitzenreiter der Vorwoche, musste den ersten Platz räumen und fand sich letzte Woche auf dem zweiten Rang wieder.

Im Vergleich mit der ersten Verkaufswoche brachen die Verkaufszahlen des Rollenspiels im Zeitraum von 4. bis zum 9. März 2024 um 89 Prozent ein.

Diverse alte Bekannte in den Top 10

Den Schlusspunkt unter die Top 3 setzt das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“, das mit mehr als 24 Millionen verkauften Einheiten weltweit zu den erfolgreichsten Spielen der letzten Jahre gehört. Ein Blick auf die weiteren Charts offenbart, dass diverse alte Bekannte aus den Vormonaten erneut mit von der Partie sind.

Darunter der Fun-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“, Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“ und der Switch-exklusive Plattformer „Super Mario Bros. Wonder“. Ein weiterer Neueinsteiger findet sich auf dem siebten Platz ein. Die Rede ist von Vanillawares „Unicorn Overlord“.

Hier entfiel der größte Anteil mit 60 Prozent der Verkäufe im britischen Handel auf die Switch-Version. Die PS5 wiederum steuerte 34 Prozent der abgesetzten Einheiten bei.

„Helldivers 2“, das sich im Februar 2024 zum erfolgreichsten Spiel in Großbritannien entwickelte, hielt sich ebenfalls in den wöchentlichen Top 10. In der letzten Woche nahm Arrowheads kooperativer Shooter den achten Platz der britischen Retail-Charts ein.

Anbei die Top 10 der letzten Woche in der Übersicht.

Die britischen Retail-Charts vom 4. bis zum 9. März 2024

1. WWE 2K24 2. Final Fantasy 7: Rebirth 3. Hogwarts Legacy 4. Mario Kart 8 Deluxe 5. EA Sports FC 24 6. Super Mario Bros. Wonder 7. Unicorn Overlord 8. Helldivers 2 9. Mario vs. Donkey Kong 10 Grand Theft Auto V

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren