TopSpin 2K25: Termin, Trailer, Editions und Coverstars enthüllt

Mit “TopSpin 2K25″ bringt 2K ein neues Tennisspiel auf den Markt. Es erscheint am 26. April 2024 für Konsolen und PC. Was Spieler erwartet, zeigt ein Trailer. Ebenfalls kam es zur Vorstellung der Editionen.

Ein Teil der Ankündigung widmet sich den Coverstars. Roger Federer und Serena Williams sind auf der Standardversion zu sehen und zieren auch die digital verfügbare Grand-Slam-Edition. Für die Deluxe-Edition wurden Carlos Alcaraz, Iga Świątek und Francis Tiafoe auserkoren.

Karrieremodus und 48 Tennisplätze

“TopSpin 2K25” bietet mit “Grand Slam” einen Karrieremodus, in dem sich Spieler an die Weltspitze spielen. Dabei treten sie in Turnieren wie Wimbledon, Roland-Garros, US Open und Australian Open an.

48 Tennisplätze, darunter 15 reale Orte, sind enthalten. Dazu gehören die Schauplätze der Grand-Slam-Turniere sowie internationale Arenen wie Indian Wells. Die Outdoor-Schauplätze bieten drei verschiedene Tageszeiten.

Spieler können sich auf zahlreichen Tennisplätzen austoben, darunter Schauplätze, die auf realen Vorlagen basieren.

“TopSpin 2K25” bietet ebenfalls die Möglichkeit, in die Rollen von Roger Federer und Serena Williams zu schlüpfen oder als Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Frances Tiafoe und Andre Agassi aufzutreten. Über 24 professionelle Spielerinnen und Spieler dürfen ausgewählt werden.

Ein Training mit John McEnroe, bei dem Spieler die Grundlagen erlernen und fortschrittliche Steuerungsfeinheiten verinnerlichen, steht ebenso auf dem Programm wie eine Online-Unterstützung samt Crossplay.

Verschiedene Star-Spieler sind ein Teil von „TopSpin 2K24“.

MyPlayer wiederum bietet in “TopSpin 2K25” allerlei Individualisierungsoptionen. Spieler können ihre Attribute abstimmen und sich neue Trainer, Fittings und Ausrüstung von Tennismarken verdienen.

Editionen von TopSpin 2K25

Die günstigste Version von “TopSpin 25” ist die Standard-Edition*, die mit drei Preisen auf den Markt kommt. Die PC-Version kostet 59,99 Euro, während die Last-Gen-Fassungen (PS4, Xbox One) mit 69,99 Euro und die Current-Gen-Pendants (PS5, Xbox Series X/S) mit 74,99 Euro zu Buche schlagen. Die digitale Cross-Gen-Edition kostet ebenfalls 74,99 Euro.

Für die digitale Deluxe-Edition zahlen Käufer auf allen Plattformen 99,99 Euro. Enthalten sind das “Under the Lights Pack”, das “New Wave Pack“ mit alternativen Outfits für Carlos Alcaraz, Iga Świątek und Francis Tiafoe samt einer Kollektion an Zusatzausstattung sowie das ”Rookie Rise Pack“ mit einem “Mein Spieler”-Boost und 1700 VC. Einen dreitägigen Vorabzugang gibt es obendrauf.

Die digitale Grand-Slam-Edition von “TopSpin 25” bekommen Spieler für 119,99 Euro. Zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe-Edition sind das “Grand Slam Champions Pack” mit einem speziellen Championship-Schläger und Champion-Aufschlag sowie der All-Access-Pass enthalten. Der Pass umfasst “sechs Premium Centre Court Pass Seasons” und acht Bonus-Kosmetikobjekte.

“TopSpin 2K25” erscheint am 26. April 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Nachfolgend lässt ein Trailer in das Tennisspiel hineinschnuppern.

