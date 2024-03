Dragon’s Dogma 2: Spielwelt, Story und Gegner – Ian McShane stellt uns das Rollenspiel vor

Den Start in das Wochenende versüßt uns Capcom mit einem umfangreichen Overview-Trailer zum Action-Rollenspiel "Dragon's Dogma 2". In diesem kommt der bekannte Schauspieler Ian McShane zu Wort und stellt uns die Welt des Nachfolgers vor.

Nach dem Release von „Final Fantasy 7: Rebirth“ Ende Februar steht der nächste potenzielle Rollenspiel-Blockbuster bereits in den Startlöchern.

Die Rede ist von Capcoms „Dragon’s Dogma 2“, das in der kommenden Woche für den PC und die Konsolen erscheint. Um uns noch einmal auf das Fantasy-Abenteuer einzustimmen, stellte Capcom kurz vor dem Wochenende einen ausführlichen Overview-Trailer zur Verfügung. In diesem kommt der bekannte britische Schauspieler Ian McShane zu Wort und stellt uns den Nachfolger ausführlich vor.

In dem Video geht McShane unter anderem auf die Geschichte von „Dragon’s Dogma 2“, die Spielwelt, das Begleiter-System oder die zahlreichen Gegner ein, die in der Welt des Rollenspiels auf euch lauern.

„Willkommen in der fesselnden und immersiven Fantasiewelt von Dragon’s Dogma 2. Der unvergleichliche Ian McShane führt euch durch das, was euch in diesem epischen Action-Rollenspiel erwartet“, so Capcom.

Eine Singleplayer-Erfahrung in einer großen Welt

In den letzten Wochen lieferten uns die Entwickler von Capcom weitere Details zu „Dragon’s Dogma 2“. Beispielsweise wies das Team darauf hin, dass wir uns auf eine Welt freuen dürfen, die etwa vier Mal so groß ausfallen wird wie ihr Pendant aus dem ersten Teil. Gleichzeitig betonten die Entwickler, dass es ihnen nicht nur um eine möglichst umfangreiche Spielwelt gehen wird.

Stattdessen legte das Team großen Wert darauf, die Welt mit zahlreichen spannenden Inhalten zu füllen. Auf eine Mehrspieler-Komponente hingegen wurde genau wie im ersten Teil bewusst verzichtet. Ein Schritt, den Game Director Hideaki Itsuno wie folgt begründete: „Ich denke, dass Online-Spiele ihre guten Seiten haben. Genauso wie Offline-Spiele ihre eigenen haben. Aber das Konzept des Originalspiels war es, unterhaltsame Gameplay-Elemente zu integrieren, die in herkömmlichen Offline-Spielen nicht zu finden sind.“

„Gleichzeitig sollten alle ‚Unannehmlichkeiten‘ von Online-Spielen entfernt wurden. Dies ist eine der grundlegenden Originalideen des ersten Spiels, von der ich nicht abweichen möchte.“

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Der Preload-Start auf der PS5 erfolgt am 20. März und somit zwei Tage vor dem Release. Die Download-Größe auf Sonys Konsole liegt bei 64,4 Gigabyte.

Schon jetzt steht der Charakter-Editor von „Dragon’s Dogma 2“ zum Download bereit, mit dem ihr euch euren Hauptcharakter sowie euren Hauptbegleiter erschaffen und diese zum Release in die Vollversion laden könnt.

