Tales of: Charakter-Designerin Mutsumi Inomata im Alter von 63 Jahren verstorben

Wie die Familie der bekannten Manga- und Charakter-Designerin bestätigte, verstarb Mutsumi Inomata vor wenigen Tagen im Alter von 63 Jahren. In ihrer Karriere machte sich Inomata vor allem durch die Charakter-Designs diverser "Tales of"-Titel einen Namen und wirkte zudem an verschiedenen erfolgreichen Animes mit.

Insbesondere Fans der Rollenspielserie „Tales of“ dürfte der Name Mutsumi Inomata ein Begriff sein. So war die bekannte japanische Designerin für das optische Erscheinungsbild zahlreicher „Tales of“-Charaktere verantwortlich.

Wie die Schwester der Charakter-Designerin in einem Statement auf X (ehemals Twitter) bestätigte, verstarb Inomata am 10. März 2024 unerwartet im Alter von 63 Jahren. Die Beisetzung und die Trauerfeier fanden in einem privaten Rahmen statt.

„Es geschah so plötzlich… Es gab sogar grobe Skizzen, die noch unvollendet blieben. Diese muss sie jetzt wohl im Himmel zeichnen“, fasst das Statement die tragischen Ereignisse zusammen. „Umgeben von ihren geliebten Katzen sollte sie kontinuierlich Charaktere mit süßen und starken Augen erschaffen.“

Angehörige bitten um Privatsphäre

Im weiteren Verlauf des Statements bittet Inomatas Schwester darum, die Privatsphäre ihrer Angehörigen und Freunde zu respektieren. „Wir danken allen, die Mutsumi Inomata geliebt und unterstützt haben, von ganzem Herzen. Wir hoffen aufrichtig auf Ihre anhaltende Liebe und Unterstützung in der Zukunft und benachrichtigen Sie hiermit mit tiefem Respekt“, führte Inomatas Schwester aus.

„Die Beerdigung fand nur im privaten Kreis der nahen Angehörigen statt. Auf Wunsch der Verstorbenen lehnen wir respektvoll jegliche Beileidsbekundungen, Geldgeschenke, Opfergaben, Blumengeschenke oder jede andere Form der Beileidsbekundung ab.“

Videospiele, Manga und Animes

In der Welt der Videospiele machte sich Mutsumi Inomata vor allem durch ihr Mitwirken an zahlreichen „Tales of“-Titeln einen Namen. Beispielsweise stammen die Charaktere von „Tales of Destiny“, „Tales of Eternia“, „Tales of Innocence“, „Tales of Hearts“, „Tales of Xillia 1&2“, „Tales of Zestiria“ oder „Tales of Berseria“ aus ihrer Feder.

Darüber hinaus arbeitete sie für Bandai Namco Games an diversen Outfits für die „Tekken“-Reihe. Doch nicht nur Fans der „Tales of“-Reihe schätzten die Arbeit von Inomata. Im Bereich der Manga und Animes war die kreative Japanerin ebenfalls aktiv und wirkte an diversen erfolgreichen Projekten mit.

Darunter „Windaria“, „Brain Powerd“ und „Future GPX Cyber Formula“. Bei den Arbeiten an den Animes bekleidete Inomata diverse Posten wie den der Charakter-Designerin oder der Animationsregisseurin.

