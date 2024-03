Exoborne: Extraction-Shooter soll nicht enden wie Vampire The Masquerade – Bloodhunt

Bei den zurückliegenden Game Awards 2023 haben die Entwickler von Sharkmob ihr neues Projekt „Exoborne“ vorgestellt. In dem Open-World-Extraction-Shooter im postapokalyptischen Amerika sind die Nutzer Reborns, menschliche Überlebende, die den Gefahren der Welt mit verschiedenen Exo-Rigs trotzen.

Wie die Entwickler nun in einem Interview angaben, sollen die Spieler bei „Exoborne“ keine Angst haben müssen, dass der Titel vorzeitig wieder eingestellt wird. Bei dem Spiel handele es sich um „eine andere Ebene des Engagements“, anders als bei dem zuvor veröffentlichten „Vampire: The Masquerade – Bloodhunt“.

Vampir-Battle-Royale wird nicht länger unterstützt

Das Battle Royale „Vampire: The Masquerade – Bloodhunt“ wurde im April 2022 veröffentlicht, konnte aber nicht den gewünschten Erfolg liefern. Rund ein Jahr nach dem Release stellten die schwedischen Entwickler von Sharkmob die Unterstützung wieder ein. Dies soll mit dem kommenden „Exoborne“ jedoch nicht passieren.

„Das ist eine sehr berechtigte Frage“, so der Narrative Director Martin Hultberg auf die Frage, ob sich die Spieler Sorgen müssen, sich auf „Exoborne“ einzulassen. „Ich denke, was ich diesen Leuten sagen würde, ist, dass es sich bei Vampire the Masquerade um ein lizenziertes Produkt handelte, als wir daran gearbeitet haben. Das hier ist etwas, das wir selbst entwickelt haben und das uns vollständig gehört.“

„In diesem Sinne ist es eine andere Ebene des Engagements und eine andere Ebene des Projekts. Es ist zudem auch ein Projekt, das vollständig von unserem derzeitigen Publisher unterstützt wird, der nicht der Publisher war, mit dem wir den Vertrag für Bloodhunt abgeschlossen haben.“

„Exoborne“ soll für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie für den PC erscheinen. Wann das Multiplayer-Game veröffentlicht wird, ist bislang jedoch noch nicht bekannt.

