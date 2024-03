South Park Snow Day: Testwertungen sind da – nur etwas für eingefleischte Fans

Am morgigen Dienstag kommt ein neues "South Park"-Spiel auf den Markt. Welches Qualitätslevel ihr erwarten könnt, verraten die heute eingetroffenen Testwertungen.

Kein 2D-Rollenspiel, sondern ein 3D-Adventure mit Koop-Funktion: Das morgen erscheinende „South Park: Snow Day!“ unterscheidet sich deutlich von den vorherigen Ablegern.

Ob das neue Konzept aufgeht, könnt ihr den heute veröffentlichten Testwertungen entnehmen. 28 Reviews wurden bisher für die PC-Version eingereicht und geben ein trostloses Bild ab: Nur 61 Punkte beträgt die durchschnittliche Wertung.

Was die Tester zu kritisieren haben, erfahrt ihr anhand der nachfolgenden Pressezitate.

Der kugelsichere Humor ist ein Hoffnungsschimmer

Eine der beiden negativen Wertungen stammt von GGRecon, die nur 40 Punkte vergeben: „Unverzeihlich ist, dass South Park Snow Day im Grunde genommen nicht im Entferntesten Spaß macht. Die Kampf- und Fortschrittssysteme sind nicht fesselnd, und nur die eingefleischtesten South Park-Fans werden einen Hoffnungsschimmer in dem kugelsicheren Humor finden, der dem Cartoon entlehnt ist.“

VideoGamer hat sich für 50 Punkte entschieden: „Der augenblickliche Slapstick-Humor und die einfallsreichen Kämpfe von Snow Day werden durch einen unausgegorenen Verlauf und einen akuten Mangel an Inhalt untergraben.“

Wenig Inhalt für wenig Geld

Mit 60 Punkten ist VGC ganz nah am Durchschnitt: „Snow Day ist ein unterhaltsames Koop-Actionspiel, solange es dauert, aber seine repetitive Natur (sowohl in Bezug auf die Umgebungen als auch auf die geringe Anzahl von Levels) bedeutet, dass man es irgendwann satt hat. Die Dialoge sind in der Regel fantastisch und der Grafikstil funktioniert besser als erwartet, aber der niedrige Preis ist ein wichtiger Indikator dafür, dass es zum Start relativ wenig Inhalt gibt.“

Neben den negativen und neutralen Wertungen gibt es auch ein paar positive Stimmen. Eine davon ist CGMagazine (75 Punkte): „South Park: Snow Day! setzt die flache Baupapier-Ästhetik der Serie erfolgreich in einen spaßigen, modernen 3D-Koop-Action-Titel um, dessen Preis dem Umfang der zum Start verfügbaren Inhalte angemessen ist.“

Für den erwähnten geringen Umfang zahlt ihr einen Preis von 29,99 Euro. Mit der Zeit sollen allerdings noch weitere Inhalte hinzukommen.

Alle Testwertungen aufgelistet

Positiv

GamersRD – 90

GameGrin – 90

GameSkinny – 80

Dot Esports – 80

Checkpoint Gaming – 80

Shacknews – 80

CGMagazine – 75

Worth Playing – 75

God is a Geek – 75

Neutral

SpazioGames – 71

Metro GameCentral – 70

Try Hard Guides – 70

DualShockers – 70

COGconnected – 69

Areajugones – 65

Digital Chumps – 65

VGC – 60

Gamer Escape – 60

XboxEra – 60

PCGamesN – 60

TheSixthAxis – 60

Player 2 – 58

GAMES.CH – 57

VideoGamer – 50

GameRant – 50

Noisy Pixel – 50

Negativ

GGRecon – 40

Slant Magazine – 40

IGN – 30

Digital Trends – 30

„South Park: Snow Day“ ist ab dem 26. März – also morgen – im Handel erhältlich. Zu den unterstützten Systemen zählen die PS5, die Xbox Series X/S und der PC.

