Atari 400 Mini: Retro-Hardware veröffentlicht – Spiele und Features in der Übersicht

Ab sofort verweilt auf dem Markt eine weitere Retro-Hardware, die klassische Spiele in die Gegenwart holt. Der Atari 400 Mini bzw. The400 Mini ist da.

Plaion hat heute eine neue Retro-Hardware auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um den The400 Mini, über den wir im vergangenen Januar berichteten hatten.

Die Retro-Konsole schlägt mit rund 120 Euro zu Buche und versetzt Spieler in eine Zeit, in der 8-Bit-Systeme der Stand der Technik waren. Kompatibel mit dem Atari 400 Mini sind letztlich Spiele, die für verschiedene Systeme der damaligen Zeit erhältlich waren.

Der neuste Ausflug in die Videospielgeschichte kann bei Händlern wie Amazon bestellt werden und kostet weniger als zwei Vollpreisspiele der heutigen Zeit. Mit knapp unter 120 Euro seid ihr dabei:

Die Hardware bildet alle Atari 8-Bit-Systeme ab, darunter der 400 bis hin zum 800XL und zur Heimkonsole Atari 5200. Weitere Einzelheiten zum System, wie etwa die mitgelieferten Spiele, sind nachfolgend zusammengefasst.

Atari 400 Mini mit 25 Spielen

Zum Lieferumfang gehören 25 integrierte Games. So dürfen sich Spieler durch die folgenden Klassiker arbeiten:

Airball

Asteroids

Basketball

BattleZone

Berzerk

Boulder Dash

Bristles

Capture the Flag

Centipede

Crystal Castles

Elektraglide

Encounter!

Flip und Flop

Henry’s House

Hover Bovver

Lee

M.U.L.E.

Millipede

Miner 2049er

Missile Command

O’Riley’s Mine

The Seven Cities of Gold

Star Raiders II

Wavy Navy

Yoomp!

Zusätzliche Spiele werden auf einen USB-Flash-Drive gepackt und auf der Retro-Hardware lauffähig gemacht.

Mit dem Trailer feiert Plaion die heutige Veröffentlichung der neuen Konsole mit alten Spielen.

USB-Anschlüsse, Speicherstände und mehr

Weitere Merkmale der Retro-Hardware sind fünf USB-Anschlüsse, an die eine Tastatur, zusätzliche Joysticks, Gamepads und andere Geräte angeschlossen werden. Zum Lieferumfang gehört zudem ein Atari-Joystick mit 8 Tasten.

Außerdem ist The400 Mini mit einer Rückspulfunktion ausgestattet, mit der Spieler das Spielgeschehen bei Bedarf um bis zu 40 Sekunden zurücksetzen.

Weitere Features des The400 Mini:

HDMI: High Definition-Ausgang mit 720p 50 oder 60Hz.

High Definition-Ausgang mit 720p 50 oder 60Hz. Speicherstände: Speichert euren Fortschritt in einem der vier Speicherplätze pro Spiel.

Speichert euren Fortschritt in einem der vier Speicherplätze pro Spiel. Rahmen: Zwölf Varianten sind dabei. Mit ihnen können die Spiele umrahmt werden.

Zwölf Varianten sind dabei. Mit ihnen können die Spiele umrahmt werden. Controller: Kompatibel mit vielen USB-Spielcontrollern.

Plaion verspricht mit der neuen Retro-Hardware ein Erlebnis im „Look and Feel von 1979“, bei dem besonderer Wert auf die „authentischen Farben des Originalgeräts sowie die originalgetreuen Strukturen des Kunststoffgehäuses und der Membrantastatur“ gelegt wird.

Der Atari 400 wurde im November 1979 zunächst in den USA auf den Markt gebracht und kostete ungefähr 550 US-Dollar, was heute einem Betrag von etwa 2.400 US-Dollar entsprechen würde. Zwei Jahre später war der Atari 400 auch in Deutschland für rund 1.500 DM erhältlich.

Die Produktion endete im August 1983. Insgesamt wurden etwa zwei Millionen Exemplare des Atari 400 und 800 verkauft.

