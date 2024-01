Atari 400: Retro-Hardware mit 25 Spielen und ROM-Unterstützung angekündigt

An Retro-Konsolen herrscht wahrlich kein Mangel. Und mehr befindet sich in der Vorbereitung: Nach dem C64 Mini und dem Amiga 500 Mini schicken Retro Games und Plaion eine Miniaturkonsole auf Basis des Atari 400 ins Rennen.

Die Größe der Retro-Hardware beträgt etwa die Hälfte des Originals. Gleichzeitig ist sie in der Lage, die gesamte 8-Bit-Atari-Reihe zu emulieren – angefangen vom Atari 400 bis hin zum 800XL und zur Atari 5200-Heimkonsole.

Markteinführung im März und Preis bekannt

Auch einen Termin und Preis gibt es bereits: THE400 Mini kommt am 28. März 2024 auf den Markt. Zu zahlen sind 119,99 Euro. Enthalten ist eine Nachbildung des klassischen Atari CX40-Joysticks mit sieben integrierten Funktionstasten. Einzeln verkauft wird er für 29,99 Euro.

Ein 4K-Fernseher ist beim Ausflug in die Vergangenheit nicht vonnöten.

Vorinstalliert sind auf der Atari-400-Nachbildung 25 der „kultigsten und wichtigsten Videospiele dieser Ära“, darunter „Berzerk“, „Boulder Dash“, „Capture the Flag“, „Lee“, „Millipede“, „Miner 2049er“, „Missile Command“, „M.U.L.E.“, „Star Raiders II“ und „Yoomp“.

Darauf bleiben Nutzer allerdings nicht beschränkt: Über einen USB-Stick können sie weitere Retro-Games nachladen, wobei Cartridge-, Disketten- und Kassetten-ROMs unterstützt werden.

Rückspulfunktion und Speicherstände

Zu den weiteren Besonderheiten gehören fünf USB-Anschlüsse, an die eine Tastatur, zusätzliche Joysticks und Gamepads sowie weitere Geräte angeschlossen werden können.

Zusätzlich verfügt THE400 Mini über eine Funktion zum Zurückspulen, die Spielern unter die Arme greift und das Spielgeschehen maximal 30 Sekunden zurücksetzen lässt.

Ebenfalls ist bekannt:

HDMI: High Definition-Ausgang mit 720p 50 oder 60Hz.

High Definition-Ausgang mit 720p 50 oder 60Hz. Speicherstände: Speichert euren Fortschritt in einem der vier Speicherplätze pro Spiel.

Speichert euren Fortschritt in einem der vier Speicherplätze pro Spiel. Rahmen: Zwölf Varianten sind dabei. Mit ihnen können die Spiele umrahmt werden.

Zwölf Varianten sind dabei. Mit ihnen können die Spiele umrahmt werden. Controller: Kompatibel mit vielen USB-Spielcontrollern.

Retro Games und Plaion versprechen letztlich ein „1979er Look and Feel“, bei dem man sich an den „einzigartigen Farben des Originalgeräts bis hin zu den authentischen Strukturen des Kunststoffgehäuses und der Membrantastatur“ orientierte.

Der Atari 400 erschien in den 1970ern

Der Atari 400 kam im November 1979 auf den US-Markt und kostete rund 550 US-Dollar, was nach heutiger Kaufkraft etwa 2.400 US-Dollar wären. In Deutschland landete der Atari 400 zwei Jahre später für rund 1.500 DM im Handel.

Die Produktion endete im August 1983. Vom Atari 400 und 800 wurden insgesamt etwa zwei Millionen Exemplare verkauft. Eine ausführliche Zusammenstellung der Geschichte findet sich unter anderem auf Wikipedia.

Was haltet ihr von der neuen Retro-Hardware? Ist der Kauf für euch eine Überlegung wert?

