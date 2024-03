Spyro 4: Leaker befeuert Gerüchte um die Entwicklung des heiß ersehnten Nachfolgers

Auch wenn sich die Community in den letzten Jahren immer wieder für eine Rückkehr der „Spyro“-Marke einsetzte, bliebt es bislang bei der Veröffentlichung der „Spyro: Reignited Trilogy“ im Jahr 2018.

Auf die offizielle Ankündigung von „Spyro 4“ hingegen warten wir weiterhin vergebens. Für neue Hoffnung sorgt der bekannte Leaker „Canadian Guy Eh“. Dass „Canadian Guy Eh“ in der Tat über Insiderwissen verfügt, stellte er in der Vergangenheit mit diversen korrekten Leaks zu „Crash Bandicoot“ und „Spyro“ unter Beweis.

Wie der Leaker aktuell berichtet, soll sich „Spyro 4“ in der Tat in Arbeit befinden. Als Entwickler fungiert demnach Toys for Bob, das Studio hinter der „Spyro: Reignited Trilogy“.

Leaker beruft sich auf mehrere Quellen

Bei seinen Angaben beruft sich „Canadian Guy Eh“ auf die Aussagen mehrerer Entwickler, die auf der Game Developers Conference 2024 von den laufenden Arbeiten an „Spyro 4“ sprachen, die im Januar begonnen haben sollen. Da es sich bei „Canadian Guy Eh“ um einen zuverlässigen Leaker und Insider handelt, liegt der Gedankengang nahe, dass er auch dieses Mal richtig liegt.

Zumal die Verantwortlichen von Toys for Bob die Gerüchte um einen möglichen vierten Teil der „Spyro“-Reihe Anfang des Jahres selbst befeuerten. Im Januar veröffentlichte das Studio nämlich ein Artwork, auf dem neben Spyro auch der Schriftzug „Du musst nur daran glauben“ beziehungsweise „Ihr müsst nur daran glauben“ zu sehen war.

Offiziell bestätigt wurde die laufende Entwicklung von „Spyro 4“ noch nicht. Daher bleibt auch abzuwarten, ob der mögliche Nachfolger überhaupt für die PlayStation-Konsolen erscheint.

Toys for Bob ist wieder unabhängig

Bekanntermaßen gingen die Rechte an der „Spyro“-Marke mit der Übernahme von Activision Blizzard in den Besitz von Microsoft über. Erschwerend kommt hinzu, dass Toys for Bob nach der Ankündigung, sich von Activision Blizzard zu trennen, eine Vereinbarung mit Microsoft getroffen haben soll, aus der ein neuer Titel hervorgeht.

Weiter berichtete Windows Central, dass sich der unangekündigte Titel von Toys for Bob an den bisherigen Projekten des Studios orientieren wird. Auch dies könnte auf ein mögliches „Spyro 4“ hindeuten, an dem Toys for Bob aktuell arbeitet.

Sollten sich die Gerüchte um den Start der Entwicklung im Januar dieses Jahres bewahrheiten, wird allerdings noch ein wenig Zeit ins Land ziehen, ehe wir mit konkreten Details versorgt werden.

