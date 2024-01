Spyro The Dragon: Ankündigung im Jahr 2024? Offizieller Tweet befeuert die Spekulationen

In der Vergangenheit machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass Toys for Bob an einem neuen "Spyro the Dragon"-Abenteuer arbeiten könnte. Für die neuesten Spekulationen um einen möglichen Nachfolger sorgt das Studio in diesen Tagen selbst.

In den vergangenen Jahren hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die Entwickler von Toys for Bob an einem neuen Titel auf Basis der „Spyro the Dragon“-Marke arbeiten könnten.

Die ersten Berichte dieser Art kamen bereits im Jahr 2020 auf, als der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider „The Gaming Revolution“ von einem neuen „Spyro“-Titel sprach. Im letzten Jahr befeuerte auch Toys for Bob selbst die Gerüchte um ein entsprechendes Projekt.

Nachdem es um dieses Thema in den letzten Monaten recht still wurde, kochen die Spekulationen in diesen Tagen ein weiteres Mal hoch. Für diese Entwicklung ist ein aktueller Tweet von Toys for Bob verantwortlich.

In diesem ist nicht nur ein Artwork zu „Spyro the Dragon“ zu sehen. Zudem weisen die Entwickler darauf hin, dass das Motto für das Jahr 2024 lautet: „Du musst daran glauben“.

Remaster-Sammlung mehr als zehn Millionen Mal verkauft

Ein handfester Hinweis auf einen Nachfolger, der im Laufe des Jahres enthüllt oder gar veröffentlicht werden könnte? Die nächsten Monate werden es zeigen. Am Interesse seitens der Spielerinnen und Spieler dürfte ein neuer Titel sicherlich nicht scheitern. So gab Activision im September 2023 bekannt, dass sich die „Spyro Reignited Trilogy“ mehr als zehn Millionen Mal verkaufte.

Nach der abgeschlossenen Übernahme von Activision Blizzard im letzten Jahr gehören mittlerweile sowohl Toys for Bob als auch die Rechte an der „Spyro the Dragon“-Marke zu Microsoft. Da sich der Nachfolger bereits seit einer ganzen Weile in Entwicklung befinden dürfte, ist aber wohl nicht zu befürchten, dass Microsoft auf einen Xbox-exklusiven Release setzt.

Stattdessen wird davon ausgegangen, dass genau wie bei den diversen Vorgängern oder der „Spyro Reignited Trilogy“ mit einem Multiplattform-Release zu rechnen ist. Microsoft oder Activision äußerten sich zu den Gerüchten um die Zukunft des sympathischen Drachens bislang nicht.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung aber natürlich auf dem Laufenden.

