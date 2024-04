PS Portal: Update 2.0.6 ist da und viele Spieler sind begeistert

Sony Interactive Entertainment hat ohne vorherige Ankündigung das PlayStation-Portal-Systemupdate 2.0.6 veröffentlicht. Genauso unscheinbar fällt auch der Changelog aus, der sich aus einem einzelnen Punkt und einem Hinweistext zusammensetzt.

“Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert“, heißt es im Changelog des neuen Updates für PS Portal. Doch es scheint, dass die Verbesserungen tiefgreifender als vermutet ausfielen. Besitzer zeigen sich in den sozialen Netzwerken begeistert.

“Habe gerade die neue Firmware installiert und getestet”, schreibt ein Reddit-Nutzer zum neuen Update von PS Portal. Die Videoqualität und Bitrate sei deutlich besser. Und selbst in anspruchsvollen Spielen könne er nun alle Details erkennen, ohne dass es zu Verpixelungen komme.

Andere User stimmen dem zu: “Ich bemerke einen Unterschied in der Videoqualität“, schreibt ein Reddit-Nutzer in einem Kommentar. Er habe “Final Fantasy 7 Rebirth”, “Uncharted“, „Madden“ und “Guardians of the Galaxy” gespielt. “Sie sehen alle fantastisch aus und die Bildqualität hat nicht gelitten”, so sein Fazit.

Doch nicht alle Besitzer von PS Portal können die Verbesserungen erkennen. “Ich bin neidisch auf die Leute, die mit dem neuen Update eine Verbesserung bei Portal sehen”, schreibt ein User, der keine Veränderungen feststellen kann. „Das Mikro-Stottern hat sich kein bisschen verbessert.“

Hierzu gibt es Theorien, die mit der Internetverbindung zusammenhängen, aber auch ein kurzzeitiges Resultat der Aktualisierung sein können.

“Ich habe festgestellt, dass ein Neustart vorübergehend eine leichte Verbesserung bewirkt. Möglicherweise ist das Gleiche auch bei diesem Update, das einen Neustart erfordert, der Fall”, meint ein PS-Portal-Besitzer. Dem gegenüber stehen allerdings Aussagen, in denen nach dem neusten Update von einem kontinuierlichen Effekt die Rede ist.

Ein weiterer Reddit-User: “Das Ruckeln ist immer noch da, aber die Bildqualität ist verbessert. Es fühlt sich an wie eine höhere Bitrate.”

Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr nach der Aktualisierung von PS Portal auf die Version 2.0.6 einen Unterschied feststellen?

Hinweis zur Ersteinrichtung und weitgehender Ausverkauf

Im Changelog zum Update 2.0.6 weist Sony darauf hin, dass bei der Ersteinrichtung des Streaming-Handhelds möglicherweise die Aufforderung erfolgt, nacheinander Updates herunterzuladen und zu installieren. Das sei keine Fehlfunktion, sondern ein beabsichtigtes Verhalten.

Spieler, die PlayStation Portal bislang nicht besitzen, stehen meist vor einer Hürde: Der im Vorfeld kritisierte und als mutmaßlicher Ladenhüter belächelte Streaming-Handheld ist meist ausverkauft und selbst Sony war vom Erfolg überrascht.

Momentan kann selbst PlayStation Direct nicht liefern – geschweige denn Amazon* (abgesehen von überteuerten Drittangeboten) oder Media Markt*.

Es gibt allerdings eine Alternative, die dank Steam auch PlayStation-Spiele unterstützt und gleichermaßen einen Zugang zum Xbox Game Pass bietet. ASUS ROG Ally, ein vollwertiger Handheld, ist momentan für 399 Euro im Amazon-Angebot. Die UVP liegt bei 599 Euro. Die leistungsfähigere Ryzen-Z1-Extreme-Version gibt es für 649 statt 799 Euro.

Wie groß die Performance-Unterschiede zwischen den beiden Modellen ausfallen, hängt maßgeblich vom Spiel ab. Die Ergebnisse einer offiziellen Testreihe von Asus findet ihr hier.

